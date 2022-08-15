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Губерниев: «России нужен сильный „Спартак“»

сегодня, 17:11

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев рад лидерству «Спартака» в РПЛ.

В спорте все определяется результатом. «Спартак» на первом месте, значит команда делает все правильно. При Гильермо Абаскале красно-белые стали играть значительно лучше. Буду рад, если в кои-то веке «Спартак» взял тренера, который постарается составить конкуренцию «Зениту». Это можно только приветствовать. Из-за этого чемпионат станет интереснее.

Я рад, как и все люди, понимающие, что российский футбол должен идти вперед. У «Зенита» должны быть сильные соперники, а стране нужен сильный «Спартак». Петербуржцам стоит опасаться красно-белых. Если «Зенит» перестанет опасаться, команда Сергея Семака проиграет чемпионат.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 17:47
Если и будет конкурент у Зенита в ближайшее время, то только в лице Спартака
shlomo2
shlomo2
сегодня в 17:27, ред.
Ты первый орал, что взяли неизвестно кого......Ну вот куда он лезет? Ну реально, в каждой бочке(и не только)затычка. Без тебя разберутся, занимайся своими лыжами. Губерниеву надо довериться врачам и тогда, возможно, он начнет думать прежде чем говорить.
drug01
drug01
сегодня в 17:23
Почему Спартак а не Торпедо????
Дмитрий Николаевич
Дмитрий Николаевич
сегодня в 17:21, ред.
Я за сильных соперников однозначно, но не за сильный Спартак, этот клуб с душком. Я за сильные ЦСКА, Локомотив, Динамо, Краснодар, Сочи и т.д.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 17:16
Пакалонник Спартака проснулся.
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