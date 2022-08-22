Рианчо: «Федун мог уйти из „Спартака“ только по личным причинам»

Бывший тренер «Спартака» высказался об уходе из московского клуба Леонида Федуна.

Федун мог уйти только по личным причинам. Он слишком любит «Спартак». Он был владельцем, который давал свободу сотрудниками и полностью их уважал. В мире футбола очень сложно не вмешиваться в работу — все хотят быть немножко генеральными, спортивными директорами и тренерами. Но Федун никогда не спускался в раздевалку, чтобы оказывать давление на тренеров, и не вмешивался в их работу.

Есть ли будущее без Федуна? Все президенты, тренеры, игроки когда-то уходят, но «Спартак» будет жить и продолжать творить историю!