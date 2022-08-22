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Рианчо: «Федун мог уйти из „Спартака“ только по личным причинам»

сегодня, 14:21

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался об уходе из московского клуба Леонида Федуна.

Федун мог уйти только по личным причинам. Он слишком любит «Спартак». Он был владельцем, который давал свободу сотрудниками и полностью их уважал. В мире футбола очень сложно не вмешиваться в работу — все хотят быть немножко генеральными, спортивными директорами и тренерами. Но Федун никогда не спускался в раздевалку, чтобы оказывать давление на тренеров, и не вмешивался в их работу.

Есть ли будущее без Федуна? Все президенты, тренеры, игроки когда-то уходят, но «Спартак» будет жить и продолжать творить историю!

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Все комментарии
008Maximus
008Maximus
сегодня в 14:36
Некоторые люди в России знают, как продаётся бизнес в России.
Вынужденно...
Про просьбе...
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 14:26
По большому счёту Федун не справился
Гость
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