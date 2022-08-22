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Левандовски посвятил первые голы за «Барселону» покойному отцу

сегодня, 09:02
Реал СосьедадЛоготип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)1 : 4Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски прокомментировал свой дубль в матче 2-го тура Ла Лиги против «Реала Сосьедад» (4:1). Это были первые голы поляка за каталонский клуб в официальных играх.

Я посвящаю эти голы своему отцу, который смотрит на меня с небес. Я хочу отметить работу всей команды и желанию победить после первого матча (ничья в 1-м туре).

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Все комментарии
3ton
3ton
сегодня в 09:52, ред.
Робер отыграл отлично матч .
Такое ощущение , что он в Барселоне не первый год и понимает , что делать и как отдать передачу.
Уже не первый раз отдаёт передачу пяткой
Так чувствовать партнёра - это высокий уровень футболиста
Гость
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