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Тухель: «„Челси“ слишком часто пропускает, надо укрепить состав»

сегодня, 22:51
ЛидсЛоготип футбольный клуб Лидс3 : 0Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Главный тренер «Челси» Томас Тухель подвел итоги матча с «Лидсом» (0:3) в третьем туре АПЛ.

Мы могли выиграть матч в первые 20 минут, а затем игра стала равной, после чего мы сделали сопернику два подарка. А чего вы хотите, когда дарите в АПЛ два гола? Мы слишком часто пропускаем после серьезных индивидуальных ошибок. Но как есть – так есть. Такой у нас состав, надо его укрепить. Мы не ожидали, что сегодня все так получится. Мы здорово начали матч, создавали очень опасные моменты. Мы расстроились из-за того, что не удалось забить. Затем мы пропустили, а второй гол почти гарантировал поражение.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 23:00
Да вы сегодня же не с Баварией играли !?!))
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
сегодня в 22:54
Куда🤣 ещё укреплять?
Stalker-ato
Stalker-ato
сегодня в 22:53
Мы слишком часто пропускаем.
Это да часто пропускаем и ещё,что то мало забиваем,или это не проблема,что голов нет,нормального нападающего нет.
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