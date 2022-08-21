Тухель: «„Челси“ слишком часто пропускает, надо укрепить состав»

Главный тренер «Челси» подвел итоги матча с «Лидсом» (0:3) в третьем туре АПЛ .

Мы могли выиграть матч в первые 20 минут, а затем игра стала равной, после чего мы сделали сопернику два подарка. А чего вы хотите, когда дарите в АПЛ два гола? Мы слишком часто пропускаем после серьезных индивидуальных ошибок. Но как есть – так есть. Такой у нас состав, надо его укрепить. Мы не ожидали, что сегодня все так получится. Мы здорово начали матч, создавали очень опасные моменты. Мы расстроились из-за того, что не удалось забить. Затем мы пропустили, а второй гол почти гарантировал поражение.