«Барселона» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в благотворительном матче

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сегодня, 00:33

«Барселона» сыграла вничью с «Манчестер Сити» в благотворительном матче (3:3).

Счет открыл игрок «горожан» Хулиан Альварес на 21-й минуте. Ответный мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг на 29-й. Френки де Йонг вывел каталонцев вперед на 66-й минуте. Коул Палмер забил второй гол англичан в матче на 70-й. Третий мяч каталонцев забил Мемфис Депай на 79-й минуте. Окончательный счет установил Рияд Марез на 90+9-й минуте с пенальти.