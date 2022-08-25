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«Барселона» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в благотворительном матче

сегодня, 00:33

«Барселона» сыграла вничью с «Манчестер Сити» в благотворительном матче (3:3).

Счет открыл игрок «горожан» Хулиан Альварес на 21-й минуте. Ответный мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг на 29-й. Френки де Йонг вывел каталонцев вперед на 66-й минуте. Коул Палмер забил второй гол англичан в матче на 70-й. Третий мяч каталонцев забил Мемфис Депай на 79-й минуте. Окончательный счет установил Рияд Марез на 90+9-й минуте с пенальти.

Матч прошел на стадионе «Камп Ноу». Вся вырученная за игру сумма будет направлена на борьбу с боковым амиотрофическиим склерозом. БАС в июне 2020 года был диагностирован у бывшего вратаря и тренера «сине-гранатовых» Хуана Карлоса Унсуэ. Это заболевание приводит к параличу и атрофии мышц.

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Все комментарии
vcp78q7pg44f
vcp78q7pg44f
сегодня в 03:56
Знатно порезвились
амурец
амурец
сегодня в 02:22
молодцы, красивый ни к чему не обязывающий матч на радость зрителям
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:50
Ай да Холанд, ай да сукин сын .
Видимо на курсы в клуб дельфинов 🐬 им. Александра Соболева , записался !) Такой пенальти нарисовал , аж судья поверил или сделал скорее всего вид . Потому как матч товарищеский и пусть закончится боевой ничьей. Ну а по большому счёту такие пенальти не только нельзя ставить, а надо было ещё и дать жёлтую карточку Холанду . Судья сделал матч ничейным, всем болельщикам поровну !)
Василий 50
Василий 50
сегодня в 01:22
Они порадовали зрителей
протон
протон
сегодня в 01:22
Спасибо командам за матч! Спасибо руководству команд,что организовали такой матч! Я думаю никто не расстроился и все получили удовольствие. Думаю и Унсуэ понравилось данное представление. Ну и как же приятно видеть Пепа и Хави вместе! Легенды! Всем добра и самое главное здоровья!.
Бальде своими забегами напоминает Девиса из Баварии. Быстрый,так ещё и контроль над мячом сохранять успевает.
Хорошая дружеская атмосфера между клубами. Жаль только,что игрок Сити получил какую-то тяжелую травму в конце.
Мда уж, насколько глубокая скамейка у Барсы! И это ещё не вышли Араухо, Левандовски, Дембеле, Педри
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:44
Хорошее дело !!!
allemz
allemz
сегодня в 00:36, ред.
Чот уж слишком похоже на заранее спланированный сценарий, однако походу под конец план немного подсбился и времени добавили предостаточно для реализации пенальти Марезом мол победила дружба, цель ведь благородная как нам говорят
Гость
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