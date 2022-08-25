«Барселона» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в благотворительном матче

«Барселона» сыграла вничью с «Манчестер Сити» в благотворительном матче (3:3).
Счет открыл игрок «горожан» Хулиан Альварес на 21-й минуте. Ответный мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг на 29-й. Френки де Йонг вывел каталонцев вперед на 66-й минуте. Коул Палмер забил второй гол англичан в матче на 70-й. Третий мяч каталонцев забил Мемфис Депай на 79-й минуте. Окончательный счет установил Рияд Марез на 90+9-й минуте с пенальти.
Матч прошел на стадионе «Камп Ноу». Вся вырученная за игру сумма будет направлена на борьбу с боковым амиотрофическиим склерозом. БАС в июне 2020 года был диагностирован у бывшего вратаря и тренера «сине-гранатовых» Хуана Карлоса Унсуэ. Это заболевание приводит к параличу и атрофии мышц.
Бальде своими забегами напоминает Девиса из Баварии. Быстрый,так ещё и контроль над мячом сохранять успевает.
Хорошая дружеская атмосфера между клубами. Жаль только,что игрок Сити получил какую-то тяжелую травму в конце.
Мда уж, насколько глубокая скамейка у Барсы! И это ещё не вышли Араухо, Левандовски, Дембеле, Педри
Бальде своими забегами напоминает Девиса из Баварии. Быстрый,так ещё и контроль над мячом сохранять успевает.
Хорошая дружеская атмосфера между клубами. Жаль только,что игрок Сити получил какую-то тяжелую травму в конце.
Мда уж, насколько глубокая скамейка у Барсы! И это ещё не вышли Араухо, Левандовски, Дембеле, Педри
Видимо на курсы в клуб дельфинов 🐬 им. Александра Соболева , записался !) Такой пенальти нарисовал , аж судья поверил или сделал скорее всего вид . Потому как матч товарищеский и пусть закончится боевой ничьей. Ну а по большому счёту такие пенальти не только нельзя ставить, а надо было ещё и дать жёлтую карточку Холанду . Судья сделал матч ничейным, всем болельщикам поровну !)
Видимо на курсы в клуб дельфинов 🐬 им. Александра Соболева , записался !) Такой пенальти нарисовал , аж судья поверил или сделал скорее всего вид . Потому как матч товарищеский и пусть закончится боевой ничьей. Ну а по большому счёту такие пенальти не только нельзя ставить, а надо было ещё и дать жёлтую карточку Холанду . Судья сделал матч ничейным, всем болельщикам поровну !)