«Зенит» и «Арсенал» вышли в лидеры. Итоги игровой недели РПЛ и топ-5

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23 августа 2022, 00:26

Завершился шестой тур РПЛ , главным событием которого был матч «Динамо» — «Спартак». Красно-белые проиграли 0:1 после ляпа Наиля Умярова и потеряли лидерство в турнирной таблице.

«Ростов» упустил возможность подняться на первое место, так как на последней минуте матча с «Сочи» не забил пенальти и сыграл 2:2. В итоге «Ростов» только 5-й, а лидером стал «Зенит», который дожал «Торпедо» благодаря двум голам в конце встречи и победил 2:0. «Спартак» делит второе место с ЦСКА , армейцы обыграли 4:2 «Ахмат».

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — ФАКЕЛ — 1:1 (0:0)

УРАЛ — ПАРИ НН — 0:1 (0:0)

ХИМКИ — ЛОКОМОТИВ — 0:3 (0:2)

ДИНАМО — СПАРТАК — 1:0 (1:0)

РОСТОВ — СОЧИ — 2:2 (0:1)

ЦСКА — АХМАТ 4:2 (3:1)

ЗЕНИТ — ТОРПЕДО 2:0 (0:0)

КРАСНОДАР — ОРЕНБУРГ 2:0 (1:0)

В АПЛ после трёх туров только «Арсенал» имеет максимум очков, канониры разгромили «Борнмут» 3:0. «Манчестер Сити» потерял очки в игре с «Ньюкаслом». Сыграл 3:3, но мог и проиграть, так как уступал по ходу матча 1:3. «Челси» разгромно уступил «Лидсу», а в центральном матче тура «Манчестер Юнайтед» выиграл у «Ливерпуля» и покинул последнее место. У команды Клоппа ни одной победы за 3 матча и только 16-е место, МЮ поднялся на 14-е.

«Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон» 1:0 (0:0)

«Кристал Пэлас» — «Астон Вилла» 3:1 (1:1)

«Лестер» — «Саутгемптон» 1:2 (0:0)

«Фулхэм» — «Брентфорд» 3:2 (2:1)

«Эвертон» — «Ноттингем Форест» 1:1 (0:0)

«Борнмут» — «Арсенал» 0:3 (0:2)

«Вест Хэм» — «Брайтон» 0:2 (0:1)

«Лидс» — «Челси» 3:0 (2:0)

«Ньюкасл» — «Манчестер Сити» 3:3 (2:0)

«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» 2:1 (1:0)

В Германии лучший старт в истории выдала «Бавария», которая за три матча забила 15 голов и пропустила только 1. В третьем туре мюнхенцы разбили «Бохум» 0:7. Лучшей игрой тура стало противостояние «Боруссии» Дортмунд и «Вердера». «Шмели» вели 2:0 до 89-й минуты, но «Вердер» успел не только сравнять счёт, но и вырвать победу.

«Боруссия» — «Герта» 1:0

«Боруссия» — «Вердер» 2:3

«Байер» — «Хоффенхайм» 0:3

«Вольфсбург» — «Шальке-04» 0:0

«Аугсбург» — «Майнц» 1:2

«Штутгарт» — «Фрайбург» 0:1

«Унион» — «РБ Лейпциг» 2:1

«Айнтрахт» — «Кёльн» 1:1

«Бохум» — «Бавария» 0:7





В Испании 4 команды выиграли первые два матча: «Вильярреал», «Реал», «Бетис» и «Осасуна».

В центральном матче тура «Вильярреал» обыграл «Атлетико» 2:0. «Барселона» одержала первую победу в сезоне, разгромив «Реал Сосьедад» 4:1. Левандовски забил первые голы за каталонцев в свой 34-й день рождения.

«Эспаньол» — «Райо Вальекано» 0:2

«Севилья» — «Вальядолид» 1:1

«Осасуна» — «Кадис» 2:0

«Мальорка» — «Бетис» 1:2

«Сельта» — «Реал» 1:4

«Атлетик» — «Валенсия» 1:0

«Атлетико» — «Вильярреал» 0:2

«Реал Сосьедад» — «Барселона» 1:4

«Эльче» — «Альмерия» 1:1

В Италии две победы на старте сезона одержали «Наполи», «Интер» и «Рома». «Милан» не сумел обыграть «Аталанту», а «Ювентус» — «Сампдорию». Сразу 4 матча в этом туре завершились 0:0, только в двух забили обе команды.

«Торино» — «Лацио» 0:0

«Удинезе» — «Салернитана» 0:0

«Интер» — «Специа» 3:0

«Сассуоло» — «Лечче» 1:0

«Эмполи» — «Фиорентина» 0:0

«Наполи» — «Монца» 4:0

«Аталанта» — «Милан» 1:1

«Болонья» — «Верона» 1:1

«Рома» — «Кремонезе» 1:0

«Сампдория» — «Ювентус» 0:0

В Лиге 1 доминирует ПСЖ и также бьёт рекорды, как и «Бавария». В третьем туре был разгромлен «Лилль» со счётом 7:1, Мбаппе оформил хет-трик, Неймар — дубль.

«Нант» — «Лилль» 1:1

«Монако» — «Ренн» 1:1

«Пари Сен-Жермен» — «Монпелье» 5:2

«Лион» — «Труа» 4:1

«Монако» — «Ланс» 1:4

«Марсель» — «Нант» 2:1

«Страсбур» — «Реймс» 1:1

«Анже» — «Брест» 1:3

«Клермон» — «Ницца» 1:0

«Монпелье» — «Осер» 1:2

«Тулуза» — «Лорьян» 2:2

«Ренн» — «Аяччо» 2:1

«Лилль» — «Пари Сен-Жермен» 1:7