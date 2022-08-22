«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» в центральном матче тура АПЛ

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вчера, 23:53

«Манчестер Юнайтед» одержал первую победу в АПЛ . В центральном матче третьего тура манкунианцы обыграли «Ливерпуль» со счётом 2:1.

В первом тайме отличился Джейдон Санчо, в начале второго — Маркус Рэшфорд. «Ливерпуль» отыграл один гол в конце матча благодаря Мохамеду Салаху.