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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» в центральном матче тура АПЛ

вчера, 23:53
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед2 : 1Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» одержал первую победу в АПЛ. В центральном матче третьего тура манкунианцы обыграли «Ливерпуль» со счётом 2:1.

В первом тайме отличился Джейдон Санчо, в начале второго — Маркус Рэшфорд. «Ливерпуль» отыграл один гол в конце матча благодаря Мохамеду Салаху.

У МЮ три очка и 14-е место, у «Ливерпуля» — два очка и 16-я позиция.

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Все комментарии
NOVA
NOVA
сегодня в 00:49
ну браво мю!! надеюсь каземиро не зря выбрал именно мю!!
alexgurzan
alexgurzan ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 00:47
.
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 00:44
Сегодня был обычный день для одного необычного человека!!!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:39
МЮ что ли просыпается!!!
протон
протон
сегодня в 00:36, ред.
А сколько хэйтеров было, что МЮ развалится.
амурец
амурец
сегодня в 00:30
Неожиданно
протон
протон
сегодня в 00:23
Постараюсь коротко.

1. Победа в английской классике, дерби Юнайтед с Ливерпулем это всегда чуть больше просто победы. Поздравляю болельщиков и в особенности поздравляю тренерский штаб и ЭТХ. Прекрасно подготовились к сопернику, по первому тайму было видно. А как забили играли уже не в столь интенсивный прессинг. В общем, первая победа при ЭТХ, да ещё с Ливером!

2. Лисандро-Варан должна быть основной связкой ЦЗ. Однозначно. И этот матч показал зачем покупали «карлика» Мартинеса. Магуайра можно смело продавать Челси. Должун наверняка будет ему рад)

3. Маласия. Я писал после проигрыша Брентфорду, что только он сыграл хорошо, когда заменил Шоу. Так вот, парнишка очень впечатлил. У него была самая трудная задача в индивидуальном плане - сдержать Салаха. Салах таки забил, но Маласия все равно прекрасно сыграл.

4. Далот сегодня был неплох в защите, хотя с Луисом Диасом будет тяжело любому правому защитнику. Но если МЮ не найдёт доступный и недорогой вариант направо в защиту, то может и справимся до зимы.

5. Бруно… даже не знаю как сказать. Создал прекрасный момент, даже 100% для Эланги, когда тот в штангу угодил, но очень много брака и больше всего бесило его поведение. Постоянные недовольства в сторону судьи, ну и тот позорный эпизод после гола Салаха.. в общем, надеюсь ЭТХ сможет хоть немного вразумить его. Клопп после матча к нему подошёл и явно что-то сказал ему, надеюсь прислушается к совету.

6. Рэшфорд забил, но пока не вышел Марсиаль был худшим на поле. С выходом Марса игра у него пошла. А Марсиаль очень вовремя подоспел. Нам его не хватало, прости Господи (не думал, что скажу такое о Тони).

7. Ждем теперь перестановок в центре поля. Каземиро должен быть в старте, это понятно. Но Бруно не мешало бы отдохнуть чтоли. Слишком заведенный и малоэффективный он в последнее время. Эриксен тоже уже после 75’ был никакой.

Коротко не получилось, но главное победили!
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 00:20
Мало кто думал, что МЮ сможет победить Ливерпуль, но Тен Хаг перевернул игру в свою пользу.
Клопп скорее всего перегорел, если срочно не перезагрузить команду, то на чемпионство может не рассчитывать.
CRVENA ZVEZDA
CRVENA ZVEZDA
сегодня в 00:13
С чем Манчестер Юнайтед и поздравляем!
Молодцы ребята!
Ironigor
Ironigor ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:12
Ну да 👍. Неожиданно как-то. Ну и слава богу. Так намного интереснее.
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
сегодня в 00:11
Всё таки Мане был мозгом Ливерпуля, без него пока ничего не получается
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:07, ред.
Такого количества брака, как сегодня, даже у команд - середняков не всегда прослеживается. Работа с мячом просто глаза резала... Хотя важность набранных очков также свою лепту внесла. Фирмино не хватило цепкости и чуйки при выборе позиции на острие, - косяк Нуньеса в прошлом матче и его отсутствие в поле аукнулось команде. Милнера, на мой взгляд, Клопп на поле передержал, надо было Карвальо намного раньше выпускать. Да мало ли что ещё надо было...

Тен Хага поздравляю с первой победой. Даже при том, что Ливер на ничью точно наиграл, - голландцу, для путевки в жизнь в АПЛ, она (победа) была нужнее.
Многострадальным болельщикам Юнайтед также мои искренние поздравления.
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 00:07
Если кто-то не согласен с тактикой ТХ, то ему надо валить из МЮ... Да, пока они могут выигрывать так... Но прессинг сделал свое дело.. Кому он не нравится - досвиданья.. Балласту нужно искать новый клуб... На лице у него все было написано... Сидел один без настроения... Губки бантиком... Если он не уйдет, у ТХ будут проблемы с настроем команды... А так Ливер был обескровлен конкретно...Мане зря отпустили... Но это проблемы Клоппа... Качество игры было среднее... Думаю, Пеп доволен...
RaulitoS
RaulitoS
сегодня в 00:05
Пока не понятно, кто мертвее - Ливер или МЮ ) Но в любом случае дьяволят с победой! Неожиданно, но приятно! Это еще Казе не подъехал )
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
сегодня в 00:04
А вообще, забавно: после трех туров многие поздравляют Баварию с чемпионством, теперь многие поздравляют Сити с чемпионством, причем в самом сложном чемпионате. Ну тут вопрос отсутствия конкурентов у одних и наличия стабильности у других.
Elliada
Elliada
сегодня в 00:04
МС чемпион. Конечно, есть еще Тоттенхэм и Арсенал, но вряд ли им удастся держать такой ритм в течение сезона.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 00:04
Фернандеш что-то многовато симулировал сегодня.
Elliada
Elliada
сегодня в 00:03
Фердинанду привет. Как он говорил, что кроме балласта некому забивать. Получи и распишись. МЮ выиграл. И выиграл не у кого-нибудь, а у Ливерпуля.

Балласта срочно продать, нечего ему ни за что огромную зарплату получать
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:03, ред.
С победой Манчестер Юнайтед и всех болельщиков! И отдельно от всех, поздравляю Карлоса Каземиро, хоть ещё и не успел сыграть за свой новый клуб. Я бы не за что не поверил, если мне кто-то вчера сказал, что Манчестер Юнайтед сегодня обыграет Ливерпуль. Что это с Ливерпулем происходит? Неужели вся игра держалась на Садио Мане? Конечно у Ливерпуля много игроков отсутствовало, Ибрахим Конате, Матип, Дарвин Нуньес, Чемберлен, Диогу Жота и т.д. Но проиграть такому Манчестер Юнайтед, я не знаю. И ещё, Бруну Фернандеш вел себя не по-мужски. Как можно настолько сильно симулировать? И так вцепился за мяч, когда Мохаммед Салах хотел забрать его, после забитого гола. Очень некрасиво поступил. Это победа Тен Хаага, или поражение Юргена Клоппа?! Посмотрим по ходу сезона. А пока, чувствуется, что у Манчестер Сити нет конкурентов на чемпионтво. Рэшфорд и Марсьяль сегодня показали футбол высокого уровня качества. Кстати, вы заметили, когда нет Магуайра, у Манчестер Юнайтед не так уж и много проблем в обороне бывает.
Lexx1k
Lexx1k
сегодня в 00:02
В МЮ наконец поняли что Магваеру даже близко нельзя давать подходить к футбольному полю. И сразу в защите как то понадёжнее стало... Ливерпуль же в начале сезона совсем не похож на себя... Видимо слишком в себя поверили после победы в суперкубке.
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 00:02
Вот такие пироги.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 00:01
Я думал, что дно пробито в игре Ливерпуля после двух туров, но нет, сегодня постучали снизу.
Если сказать, что это ужасный старт, то это сравнимо с молчанием. А МЮ можно поздравить с первой победой, но с такой игрой думать о высоких местах бесполезно - нужно очень сильно прибавлять, чтобы быть конкурентноспособными в чемпионате.
А победа то с Роналду на лавочке пришла) Не хочу ничего сказать плохого, но стоит задуматься по этому поводу.
Evilhuman
Evilhuman
сегодня в 00:00
Ничего не понимаю, но с победой любимую команду, порадовали, когда не ждал, МЮ тогда скорее жив
karnager
karnager
вчера в 23:59
Фарт Клоппа и его культ завершен. Правильно говорят - нужно вовремя уйти. Этому тренеру уже нечего предложить команде, думаю, что в конце чемпа Ливерпуль будет на 4-5 строчке, не выше
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 23:59
Тут больше Ливерпуль облажался, нежели МЮ превзошёл себя, но, Бруну, конечно, кадр ещё тот, резко испортил мнение о себе
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 23:58
Красавцы!!!!
протон
протон ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:58
Мой прогноз оказался противоположным. Ну, это к лучшему).
allemz
allemz
вчера в 23:57, ред.
Парни из Стретфорда львы сегодня, поздравим их с важной победой!) Облегчили судьбы некоторых клубов, а Тен Хагу не стоит забывать, что если зачастить использование конспектов Сульшера, то можно привить зависимость и не слезть с иглы)) Депутат герой матча! Отличный футбольный вечер выдался, всем спокойной ночи!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 23:57
Посмотрел матч, вроде всё не так уж и плохо у МЮ, Рэш и Марсьяль даже себя лучших времен напомнили, и в защите сыграно очень чётко без холодильника)). Боюсь, так капитан Магвайер быстро найдёт себя плотно сидящим на скамейке, и по делу.

А вот что с "Ливерпулем" - трудно сказать, никакой цельной игры, ребята даже не понимали, как дойти до ворот МЮ. Как я говорил перед матчем, для "Ливерпуля" этот матч важнее, на них больше давит, и ответы мы получили не самые приятные для Клоппа.

Непонятно, как Клопп будет заменять рабочую лошадку Мане.
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 23:57
Ну всё, видимо Ливерпуль прощается со своими мечтами о титуле АПЛ. Сити вряд-ли будет так терять очки - в трех матчах подряд.
Гость
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