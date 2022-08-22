«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» в центральном матче тура АПЛ

«Манчестер Юнайтед» одержал первую победу в АПЛ. В центральном матче третьего тура манкунианцы обыграли «Ливерпуль» со счётом 2:1.
В первом тайме отличился Джейдон Санчо, в начале второго — Маркус Рэшфорд. «Ливерпуль» отыграл один гол в конце матча благодаря Мохамеду Салаху.
У МЮ три очка и 14-е место, у «Ливерпуля» — два очка и 16-я позиция.
Тен Хага поздравляю с первой победой. Даже при том, что Ливер на ничью точно наиграл, - голландцу, для путевки в жизнь в АПЛ, она (победа) была нужнее.
Многострадальным болельщикам Юнайтед также мои искренние поздравления.
Тен Хага поздравляю с первой победой. Даже при том, что Ливер на ничью точно наиграл, - голландцу, для путевки в жизнь в АПЛ, она (победа) была нужнее.
Многострадальным болельщикам Юнайтед также мои искренние поздравления.