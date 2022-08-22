«Барселона» разгромила «Реал Сосьедад», Левандовски оформил дубль

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сегодня, 00:56

«Барселона» одержала первую победу в новом сезоне, разгромив во втором туре Ла Лиги «Реал Сосьедад» 4:1.

В свой 34-й день рождения Роберт Левандовски оформил дубль, также по одному голу забили Усман Дембеле и Ансу Фати. У «Реал Сосьедада» забил Александр Исак.

«Барселона» поднялась на пятое место в турнирной таблице, «Реал Сосьедад» десятый.