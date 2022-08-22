Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИспания. Примера 2022/2023

«Барселона» разгромила «Реал Сосьедад», Левандовски оформил дубль

сегодня, 00:56
Реал СосьедадЛоготип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)1 : 4Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Барселона» одержала первую победу в новом сезоне, разгромив во втором туре Ла Лиги «Реал Сосьедад» 4:1.

В свой 34-й день рождения Роберт Левандовски оформил дубль, также по одному голу забили Усман Дембеле и Ансу Фати. У «Реал Сосьедада» забил Александр Исак.

«Барселона» поднялась на пятое место в турнирной таблице, «Реал Сосьедад» десятый.

Все новости
ПСЖ забил 7 голов в ворота «Лилля», Мбаппе оформил хет-трик
Вчера, 23:48
«Милан» не сумел обыграть «Аталанту» во втором туре Серии А
Вчера, 23:42
«Вильярреал» обыграл «Атлетико» и вышел в лидеры Ла Лиги
Вчера, 22:33
«Краснодар» на своём поле обыграл «Оренбург»
Вчера, 21:57
Дубль Кварацхелии помог «Наполи» разгромить «Монцу»
Вчера, 21:31
«Бавария» сохранила лидерство. Итоги 3-го тура Бундеслиги
Вчера, 20:50 Фото
Сортировать
Все комментарии
Аgent 47
Аgent 47
сегодня в 01:22
Молодец Лева.Несмотря на то,что гном его ограбил все равно забивает пачками….
протон
протон ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
сегодня в 01:20
Я про Лёву, что у него ДР, и он себя поздравил голами.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 01:17
Прекрасно,что родился в этот день,если не секрет сколько стукнуло.
А так Барса тебя поздравила и думаю Барсе на выездных матчах больше будет забивать,так больше открываются свободные зоны на чужих полях.
S.L.I.P.
S.L.I.P.
сегодня в 01:09
Поздравляю Барселону и ее фанатов с победой.

По-прежнему интересно как будет играть столь обновлённая Барселона - посмотрел матч (болельщик Реала)

С одной стороны, безусловно, браво Фати. Бриллиант. Феноменально умный игрок для своего возраста, дай бог здоровья.
С другой - почти ничего не получалось до выхода Фати. Например, сложно представить, как Фати вписывался бы в игру первого тайма, где Сосьедад был сильнее, активнее, опаснее.
Не понятно, что с Реалом случилось во втором тайме - просто встали.

Дальнейшие матчи дадут понять - это Хави так спланировал игру, вымотать соперника, а потом выпустить джокера, или же это фарт.

Тем не менее, Барселона жива, стоило отсутствовать Бускетсу и Кессье - сразу в центре поля было спокойно. Возможно, случайно.
протон
протон
сегодня в 01:06, ред.
С почином !
Надеюсь, будет продолжать в том же духе )

Сам себя поздравил с днём рождения )
Умение открываться просто на космическом уровне . Казалось бы 3 защитника контролируют ситуацию ,вылез лева ударил,гол
Сегодня прям день скорострелов: Мбаппе, Левандовски😅
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 