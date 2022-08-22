«Барселона» разгромила «Реал Сосьедад», Левандовски оформил дубль

«Барселона» одержала первую победу в новом сезоне, разгромив во втором туре Ла Лиги «Реал Сосьедад» 4:1.
В свой 34-й день рождения Роберт Левандовски оформил дубль, также по одному голу забили Усман Дембеле и Ансу Фати. У «Реал Сосьедада» забил Александр Исак.
«Барселона» поднялась на пятое место в турнирной таблице, «Реал Сосьедад» десятый.
По-прежнему интересно как будет играть столь обновлённая Барселона - посмотрел матч (болельщик Реала)
С одной стороны, безусловно, браво Фати. Бриллиант. Феноменально умный игрок для своего возраста, дай бог здоровья.
С другой - почти ничего не получалось до выхода Фати. Например, сложно представить, как Фати вписывался бы в игру первого тайма, где Сосьедад был сильнее, активнее, опаснее.
Не понятно, что с Реалом случилось во втором тайме - просто встали.
Дальнейшие матчи дадут понять - это Хави так спланировал игру, вымотать соперника, а потом выпустить джокера, или же это фарт.
Тем не менее, Барселона жива, стоило отсутствовать Бускетсу и Кессье - сразу в центре поля было спокойно. Возможно, случайно.
По-прежнему интересно как будет играть столь обновлённая Барселона - посмотрел матч (болельщик Реала)
С одной стороны, безусловно, браво Фати. Бриллиант. Феноменально умный игрок для своего возраста, дай бог здоровья.
С другой - почти ничего не получалось до выхода Фати. Например, сложно представить, как Фати вписывался бы в игру первого тайма, где Сосьедад был сильнее, активнее, опаснее.
Не понятно, что с Реалом случилось во втором тайме - просто встали.
Дальнейшие матчи дадут понять - это Хави так спланировал игру, вымотать соперника, а потом выпустить джокера, или же это фарт.
Тем не менее, Барселона жива, стоило отсутствовать Бускетсу и Кессье - сразу в центре поля было спокойно. Возможно, случайно.