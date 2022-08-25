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Два иска Газизова к «Спартаку» окончательно отклонены

сегодня, 19:08

Верховный суд РФ окончательно отклонил два иска генерального директора футбольного клуба «Уфа» Шамиля Газизова к московскому «Спартаку».

«Сегодня Верховный суд РФ отказал Газизову в двух жалобах — по делу в арбитраже, которое слушалось первым, и по решению Верховного суда Башкирии по 450 млн рублей. Слушания начались с разбирательства в арбитраже Москвы, когда „Капитальные активы“ оспаривали заключенное соглашение между бывшим владельцем „Спартака“ Леонидом Федуном и Газизовым. Он подавал жалобу в кассационную инстанцию, в Верховный суд — ему везде было отказано. По этим отказам он подал жалобу на имя председателя Верховного суда РФ, сегодня по ней был вынесен отказ», — сообщила юрист «Спартака» Татьяна Завьялова.

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Все комментарии
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 21:08
Теперь ,только остается"валера", как в 90-е!!!
112910415
112910415
сегодня в 21:03
ну всё ... можно сосредоточиться на футболе
makkie
makkie
сегодня в 20:39
Везде Шамиля футболят, ну что ты будешь делать )))
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 20:09
Пройдоху поставили на место.
Kolenok
Kolenok
сегодня в 20:00
Этот бифштекс никак не успокоится.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 19:57
Теперь осталось одно :Идти в оппозицию к существующей власти и объявить себя "узником бессовестности".
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 19:52
На красный свет без тормозов?)
ДСА
ДСА
сегодня в 19:48
А в Европу сейчас не пойдешь..ю
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 19:45
Еще не всю Уфу распродал.
008Maximus
008Maximus
сегодня в 19:45
А как же салфетка, с каричневой печатью?
SHMEL
SHMEL
сегодня в 19:36
Ещё не всё потеряно, межгалактический суд Газизов обязательно выиграет.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 19:33
Опять ? А кто алптить будет ?
sv_1969
sv_1969
сегодня в 19:27
Попал Шамилёк!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 19:12
Теперь Шамиль успокоится? Или найдет еще что то.
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