Два иска Газизова к «Спартаку» окончательно отклонены

Верховный суд РФ окончательно отклонил два иска генерального директора футбольного клуба «Уфа» Шамиля Газизова к московскому «Спартаку».
«Сегодня Верховный суд РФ отказал Газизову в двух жалобах — по делу в арбитраже, которое слушалось первым, и по решению Верховного суда Башкирии по 450 млн рублей. Слушания начались с разбирательства в арбитраже Москвы, когда „Капитальные активы“ оспаривали заключенное соглашение между бывшим владельцем „Спартака“ Леонидом Федуном и Газизовым. Он подавал жалобу в кассационную инстанцию, в Верховный суд — ему везде было отказано. По этим отказам он подал жалобу на имя председателя Верховного суда РФ, сегодня по ней был вынесен отказ», — сообщила юрист «Спартака» Татьяна Завьялова.