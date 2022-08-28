Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеТурция. Супер-Лига 2022/2023

В Турции считают, что Дзюба может стать основным нападающим «Аданы»

сегодня, 13:20

Турецкий спортивный журналист Мехмет Озджан прокомментировал игру нападающего «Аданы Демирспор» Артема Дзюбы в матче 4-го тура чемпионата Турции против «Умраниеспор».

Дзюба сыграл плохо, но мы также должны учесть, что ему нужно время, так как он не проходил предсезоннную подготовку с командой. Но после игры у главного тренера Виченцо Монтеллы был серьезный конфликт с Балотелли. Вполне возможном, что после этого Марио покинет команду и Дзюба станет основным нападающим. Но проблема в том, что стиль «Аданы» не совсем подходит Дзюбе. Он высокий габаритный нападающий, а Монтелла предпочитает быстрых и техничных игроков в атаке. В любом случае, чтобы Дзюба играл лучше, ему нужно время.

Все новости
Мюллер: «Де Лигт на позиции нападающего — это хорошая идея»
Сегодня, 11:16
Матийс де Лигт оценил свою игру на позиции нападающего за «Баварию»
Сегодня, 10:50
Петржела: «Дзюба неоднократно будет признан худшим игроком матча в Турции»
Сегодня, 10:33
Каррера: «Любой российский футболист, уезжающий играть в Европу — герой»
Сегодня, 10:02
Маттеус сравнил Мусиалу с Месси
Сегодня, 02:28
Петржела: «Соболев смог бы играть в топ-клубе АПЛ»
Сегодня, 01:38
Сортировать
Все комментарии
Boricku
Boricku
сегодня в 15:13
Брали Дзюбиньо, что бы Балотелли ушёл
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:30
Отыграл Дзюба похоже свое.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:25
То лучший, то худший.... Непонятно.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 14:24
Дзюба сам выбрал клуб
shlomo
shlomo
сегодня в 14:14
Посмотрим через несколько матчей на него
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 13:38
Дзюбе для начала надо набрать форму и сыграться с новыми партнёрами.
Сейчас же он может чередовать хорошие матчи с не очень, как это было в первых двух матчах.
Балотелли наверное не в восторге, что в команду пришёл нападающий, который ещё недавно являлся звездой и лидером сборной России. А зная характер Марио, то из-за этого может случиться большой конфликт.
Тут несомненный плюс для Артёма, если он наберёт форму и будет полезен команде, то скорее всего Балотелли уйдёт.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 13:21
А не много шума?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 