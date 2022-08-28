В Турции считают, что Дзюба может стать основным нападающим «Аданы»

Турецкий спортивный журналист Мехмет Озджан прокомментировал игру нападающего «Аданы Демирспор» Артема Дзюбы в матче 4-го тура чемпионата Турции против «Умраниеспор».
Дзюба сыграл плохо, но мы также должны учесть, что ему нужно время, так как он не проходил предсезоннную подготовку с командой. Но после игры у главного тренера Виченцо Монтеллы был серьезный конфликт с Балотелли. Вполне возможном, что после этого Марио покинет команду и Дзюба станет основным нападающим. Но проблема в том, что стиль «Аданы» не совсем подходит Дзюбе. Он высокий габаритный нападающий, а Монтелла предпочитает быстрых и техничных игроков в атаке. В любом случае, чтобы Дзюба играл лучше, ему нужно время.
Сейчас же он может чередовать хорошие матчи с не очень, как это было в первых двух матчах.
Балотелли наверное не в восторге, что в команду пришёл нападающий, который ещё недавно являлся звездой и лидером сборной России. А зная характер Марио, то из-за этого может случиться большой конфликт.
Тут несомненный плюс для Артёма, если он наберёт форму и будет полезен команде, то скорее всего Балотелли уйдёт.
Сейчас же он может чередовать хорошие матчи с не очень, как это было в первых двух матчах.
Балотелли наверное не в восторге, что в команду пришёл нападающий, который ещё недавно являлся звездой и лидером сборной России. А зная характер Марио, то из-за этого может случиться большой конфликт.
Тут несомненный плюс для Артёма, если он наберёт форму и будет полезен команде, то скорее всего Балотелли уйдёт.