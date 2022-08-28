Петржела: «Соболев смог бы играть в топ-клубе АПЛ»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил уровень форварда «Спартака» Александра Соболева.
«Соболев в АПЛ? Да, может, почему нет? Он смог бы играть в топ-клубе АПЛ», — заявил Петржела.
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил уровень форварда «Спартака» Александра Соболева.
«Соболев в АПЛ? Да, может, почему нет? Он смог бы играть в топ-клубе АПЛ», — заявил Петржела.
НИ ОДИН российский игрок не пройдёт даже в запас топ-клубов АПЛ.
Из легионеров могут заиграть там Клаудиньо, Барриос и Вендел.
НИ ОДИН российский игрок не пройдёт даже в запас топ-клубов АПЛ.
Из легионеров могут заиграть там Клаудиньо, Барриос и Вендел.
Жалко. что здесь нет выражения лица Петржелы когда он говорил, но как минимум он должен был смеяться.
Жалко. что здесь нет выражения лица Петржелы когда он говорил, но как минимум он должен был смеяться.
Но АПЛ слишком...
Но АПЛ слишком...