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Петржела: «Соболев смог бы играть в топ-клубе АПЛ»

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makkie
makkie
28 августа в 09:03
Петржела снова бредит, впрочем неудивительно!

НИ ОДИН российский игрок не пройдёт даже в запас топ-клубов АПЛ.
Из легионеров могут заиграть там Клаудиньо, Барриос и Вендел.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
28 августа в 06:28
Соболева сразу бы определили в нападающего за воротами, мячики подавать, но и там бы от него всё отскакивало.
Жалко. что здесь нет выражения лица Петржелы когда он говорил, но как минимум он должен был смеяться.

Gahi
Gahi
28 августа в 02:26
Он, пускай научиться играть как положено в РПЛ, чтобы легче было в АПЛ.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
28 августа в 02:22
Соболь наш продукт). Но было бы интересно глянуть. Подпортит шкурку тама? Или не та?).
95-shishani-95
95-shishani-95
28 августа в 02:12
Да, ладно. Сказал бы чемпионаты Франции, Португалии и т.д.
Но АПЛ слишком...
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