Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал информацию о возможном переходе в «Челси» полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.
Любой российский футболист, уезжающий играть в Европу — герой. В том плане, что у российских футболистов очень хорошие условия и перспективы в РПЛ. Переходя в Европу, они теряют в деньгах, но приобретают в любви к футболу.
https://youtu.be/r3dpN6us-UM
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На 5 лет с фразой промахнулись )))
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На 5 лет с фразой промахнулись )))