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Каррера: «Любой российский футболист, уезжающий играть в Европу — герой»

сегодня, 10:02

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал информацию о возможном переходе в «Челси» полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

Любой российский футболист, уезжающий играть в Европу — герой. В том плане, что у российских футболистов очень хорошие условия и перспективы в РПЛ. Переходя в Европу, они теряют в деньгах, но приобретают в любви к футболу.

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Futurista
Futurista
сегодня в 10:33
Герой у нас один...Сашка Кокорин..."боец невидимого фронта" с финансами Италии)...

FruttyPups
FruttyPups ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 10:24
исправили.
makkie
makkie
сегодня в 10:21
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера
_______________________

На 5 лет с фразой промахнулись )))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 10:16
Разве макаронник главный тренер спартака? Я читал, что там главный тренер некий абаскаль.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:14
ВИТИЕВАТО КАК ТО)
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:09, ред.
Саня Кокорин дважды герой)))
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 10:04
Это он слишком загнул
Гость
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