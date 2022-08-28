Бывший главный тренер «Спартака» прокомментировал информацию о возможном переходе в «Челси» полузащитника «Динамо» .

Любой российский футболист, уезжающий играть в Европу — герой. В том плане, что у российских футболистов очень хорошие условия и перспективы в РПЛ . Переходя в Европу, они теряют в деньгах, но приобретают в любви к футболу.