Петржела: «Дзюба неоднократно будет признан худшим игроком матча в Турции»

Бывший тренер «Зенита» поделился мнением о том, что нападающий «Аданы Демирспор» был признан худшим игроком матча 4-го тура чемпионата Турции против «Умраниеспора» по версии статистического портала Whoscored.

Дзюба еще неоднократно будет признан худшим игроком матча в Турции. Он слишком медленный для такого сильного чемпионата. Все лето Артем отдыхал, поэтому сейчас он готов только на 45 минут.

После первого матча журналисты начали его нахваливать, но я не спешил с оценкой его игры. Сейчас Дзюба идеален для того, чтобы выходить на замену, когда команда уступает в счете — тогда он может быть эффективен.