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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеТурция. Супер-Лига 2022/2023

Петржела: «Дзюба неоднократно будет признан худшим игроком матча в Турции»

сегодня, 10:33
Адана ДемирспорЛоготип футбольный клуб Адана Демирспор1 : 0Логотип футбольный клуб Умраниеспор (Стамбул)УмраниеспорМатч завершен

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о том, что нападающий «Аданы Демирспор» Артем Дзюба был признан худшим игроком матча 4-го тура чемпионата Турции против «Умраниеспора» по версии статистического портала Whoscored.

Дзюба еще неоднократно будет признан худшим игроком матча в Турции. Он слишком медленный для такого сильного чемпионата. Все лето Артем отдыхал, поэтому сейчас он готов только на 45 минут.

После первого матча журналисты начали его нахваливать, но я не спешил с оценкой его игры. Сейчас Дзюба идеален для того, чтобы выходить на замену, когда команда уступает в счете — тогда он может быть эффективен.

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Все комментарии
Alex12357
Alex12357
сегодня в 11:51
Во урвали!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:50
Добрый дядя Властемил .(
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 11:37
Объективная оценка
drug01
drug01
сегодня в 11:18
Зачем спешить делать выводы
Comentarios
Comentarios
сегодня в 11:06
Если еще и команда на него не играет шансы малы
ОПС
ОПС
сегодня в 11:02
При условии, что будет играть.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:47
Я игру смотрел,он там еле передвигается!
Elliada
Elliada
сегодня в 10:37
Несколько дней назад все обратное говорили. Быстро переобулись.
Гость
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