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Маттеус сравнил Мусиалу с Месси

28 августа 2022, 02:28

Легенда «Баварии» Лотар Маттеус сравнил 19-летнего игрока мюнхенского клуба Джамала Мусиалу с Лионелем Месси.

Мусиала забил три гола в текущем сезоне.

Желаю ему стать лучшим футболистом мира, но пока ещё он развивается. Он напоминает мне Лионеля Месси своей радостью, своими движениями, своим дриблингом. Желаю ему продолжать в том же духе и побеждать в составе «Баварии». У него есть потенциал, чтобы рассчитывать на «Золотой мяч» и титул чемпиона мира по футболу. Мусиала скромный, он всегда хочет совершенствоваться. Если он продолжит в том же духе, он может успешно заменить Роберта Левандовского.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
28 августа в 08:32
Пока хорошо себя показывает,что будет дальше - Увидим!
Elliada
Elliada
28 августа в 08:25
За долгую и выдающеюся карьеру Месси многих прочили в его приемники, но по факту никто даже приблизительно к нему не подобрался. Несколько лет поиграли и затухали.
Остапчук 67
Остапчук 67
28 августа в 07:34
И снова гном
w42kqgvsq2m8
w42kqgvsq2m8
28 августа в 06:02
С Месси, всегда
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
28 августа в 05:03
Мусиале до месси как пешком до Китая!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
28 августа в 02:59
Зачем он это сказал?
протон
протон
28 августа в 02:33
Скриньте он хороший игрок в баварииииии а по факту он даже не уровень Севильи
Гость
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