Маттеус сравнил Мусиалу с Месси

Легенда «Баварии» сравнил 19-летнего игрока мюнхенского клуба с .

Мусиала забил три гола в текущем сезоне.

Желаю ему стать лучшим футболистом мира, но пока ещё он развивается. Он напоминает мне Лионеля Месси своей радостью, своими движениями, своим дриблингом. Желаю ему продолжать в том же духе и побеждать в составе «Баварии». У него есть потенциал, чтобы рассчитывать на «Золотой мяч» и титул чемпиона мира по футболу. Мусиала скромный, он всегда хочет совершенствоваться. Если он продолжит в том же духе, он может успешно заменить Роберта Левандовского.