Матийс де Лигт оценил свою игру на позиции нападающего за «Баварию»

Защитник «Баварии» вчера сыграл за мюнхенский клуб в роли нападающего в матче 4-го тура Бундеслиги против «Боруссии» Менхенгладбах (1:1).

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн принял решение выпустить де Лигта на 85-й минуте встречи на позиции форварда, чтобы попытаться выиграть матч. Голландец оценил своё выступление в новом амплуа.

Для меня это ненормально. Обычно я играю на позиции защитника. Но мне было приятно играть нападающего. В юности я играл форварда два или три раза, тогда я даже забил гол. К сожалению, в матче с «Боруссией» Менхенгладбах забить не получилось.