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Матийс де Лигт оценил свою игру на позиции нападающего за «Баварию»

сегодня, 10:50
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 1Логотип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)БоруссияМатч завершен

Защитник «Баварии» Матийс де Лигт вчера сыграл за мюнхенский клуб в роли нападающего в матче 4-го тура Бундеслиги против «Боруссии» Менхенгладбах (1:1).

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн принял решение выпустить де Лигта на 85-й минуте встречи на позиции форварда, чтобы попытаться выиграть матч. Голландец оценил своё выступление в новом амплуа.

Для меня это ненормально. Обычно я играю на позиции защитника. Но мне было приятно играть нападающего. В юности я играл форварда два или три раза, тогда я даже забил гол. К сожалению, в матче с «Боруссией» Менхенгладбах забить не получилось.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 11:08
Короче никакой нападающий.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:01
Его мнение!
Гость
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