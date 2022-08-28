Геркус уверен, что «Торпедо» не вылетит из РПЛ

Президент «Торпедо» Илья Геркус выразил уверенность, что команда не вылетит из Мир РПЛ .

«Торпедо» уступил в шести из семи игр в текущем сезоне чемпионата России. В турнирной таблице идет на 15-м месте с одним очком.

Мы скоро будем усиливать состав. У нас уже девять новичков, будут еще. Сейчас очень сложно делать международные трансферы. Думаю, вы понимаете, почему так.

Наша игра уже улучшается. Наверное, вам это не очевидно, но это так. У меня есть оптимизм. Улучшения уже есть, они не значительные, но они есть. У нас есть несколько решений на разных стадиях. Случатся они или нет, зависит от многих обстоятельств, которыми мы не управляем. Сейчас это намного сложнее, чем три года назад.

Сейчас мы играем с сильными соперниками. Они забивают в каждом матче. Горечь поражений на нас всех давит.

У меня есть уверенность в том, что «Торпедо» не вылетит в этом сезоне. Ситуация улучшается. Нам удается создавать моменты у чужих ворот. Это радует.