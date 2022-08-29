Масалитин: «„Ростов“ и ЦСКА показали очень слабую игру»

Экс-футболист армейцев Валерий Масалитин рассказал о своих впечатлениях от матча «Ростов» – ЦСКА (0:0).

Ожидания были завышенными от этой игры. Получился тяжелый матч, может это связано с погодой. В Ростове-на-Дону бывает такая жара, что невозможно бегать. Две команды не показали свой потенциал. «Ростов» и ЦСКА хотели выиграть, но железных моментов не было. Команда Карпина хотела со стандарта забить. Что не касание, то сразу падение ростовчан. Армейцы ничего сделать не могли, мяч отдали, а контратаки не получались. Две команды продемонстрировали очень слабую игру.