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Масалитин: «„Ростов“ и ЦСКА показали очень слабую игру»

сегодня, 00:43
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)0 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Экс-футболист армейцев Валерий Масалитин рассказал о своих впечатлениях от матча «Ростов» – ЦСКА (0:0).

Ожидания были завышенными от этой игры. Получился тяжелый матч, может это связано с погодой. В Ростове-на-Дону бывает такая жара, что невозможно бегать. Две команды не показали свой потенциал. «Ростов» и ЦСКА хотели выиграть, но железных моментов не было. Команда Карпина хотела со стандарта забить. Что не касание, то сразу падение ростовчан. Армейцы ничего сделать не могли, мяч отдали, а контратаки не получались. Две команды продемонстрировали очень слабую игру.

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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:59
Нормальная игра,боялись пропустить,поэтому так и сыграли,очки терять ни кто не хочет!
Гость
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