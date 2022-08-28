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Циннбауэр благодарен Цорну за подписание Игнатьева

сегодня, 19:01
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)5 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр поблагодарил спортивного директора клуба Томаса Цорна после матча седьмого тура РПЛ против «Оренбурга» (5:1).

Хочется отметить работу руководства. Спасибо Томасу Цорну, который нашeл для нас Ивана Игнатьева и привeл его в команду. Мы продолжаем работать и расти. Спасибо руководству, что верили в нас. Именно благодаря этому появились хорошие результаты.

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Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 19:16
Скауты Челси еще в Москве?...:)... Вспомнилось поговорка про стреляющую палку (трехствольная....:)))

Игнатьев очень мало забивал. С ноября 2019-го он был единственным форвардом РПЛ без хотя бы двух голов с игры при 2000+ минутах. Это реально удивительное событие. За 20 минут Игнатьев забил в три раза больше, чем за 34 предыдущих матча.

Во взрослом футболе у Игнатьева это первый хет-трик – не было даже дублей. Зато в молодежном футболе Иван часто куражился. Теперь есть яркий перфоманс и во взрослом футболе.

Ну а так что, все звëзды на небе, отвечающие за Ивана, выстроились сегодня в парад и создали чудо.....))
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 19:14
Игнатьев забил голы в стиле Холанда
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:02
Игнатьев молодчик,приятно смотреть на его игру
Гость
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