Циннбауэр благодарен Цорну за подписание Игнатьева

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр поблагодарил спортивного директора клуба Томаса Цорна после матча седьмого тура РПЛ против «Оренбурга» (5:1).
Хочется отметить работу руководства. Спасибо Томасу Цорну, который нашeл для нас Ивана Игнатьева и привeл его в команду. Мы продолжаем работать и расти. Спасибо руководству, что верили в нас. Именно благодаря этому появились хорошие результаты.
Игнатьев очень мало забивал. С ноября 2019-го он был единственным форвардом РПЛ без хотя бы двух голов с игры при 2000+ минутах. Это реально удивительное событие. За 20 минут Игнатьев забил в три раза больше, чем за 34 предыдущих матча.
Во взрослом футболе у Игнатьева это первый хет-трик – не было даже дублей. Зато в молодежном футболе Иван часто куражился. Теперь есть яркий перфоманс и во взрослом футболе.
Ну а так что, все звëзды на небе, отвечающие за Ивана, выстроились сегодня в парад и создали чудо.....))
Игнатьев очень мало забивал. С ноября 2019-го он был единственным форвардом РПЛ без хотя бы двух голов с игры при 2000+ минутах. Это реально удивительное событие. За 20 минут Игнатьев забил в три раза больше, чем за 34 предыдущих матча.
Во взрослом футболе у Игнатьева это первый хет-трик – не было даже дублей. Зато в молодежном футболе Иван часто куражился. Теперь есть яркий перфоманс и во взрослом футболе.
Ну а так что, все звëзды на небе, отвечающие за Ивана, выстроились сегодня в парад и создали чудо.....))