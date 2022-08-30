Ледяхов: «Кофрие не соответствует уровню РПЛ»

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сегодня, 11:01

Бывший полузащитник и тренер «Спартака» в разговоре с корреспондентом «Матч ТВ» выразил мнение, что защитник не соответствовал уровню московской команды и Российской Премьер‑лиги.

В понедельник «Спартак» объявил, что 25‑летний бельгиец перешел на правах аренды в клуб Лиги 1 «Клермон», который в прошлом сезоне занял 17‑е место в чемпионате Франции. Арендное соглашение рассчитано до конца июня 2023 года.