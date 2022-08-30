Ледяхов: «Кофрие не соответствует уровню РПЛ»

Бывший полузащитник и тренер «Спартака» Игорь Ледяхов в разговоре с корреспондентом «Матч ТВ» выразил мнение, что защитник Максимилиано Кофрие не соответствовал уровню московской команды и Российской Премьер‑лиги.
В понедельник «Спартак» объявил, что 25‑летний бельгиец перешел на правах аренды в клуб Лиги 1 «Клермон», который в прошлом сезоне занял 17‑е место в чемпионате Франции. Арендное соглашение рассчитано до конца июня 2023 года.
У меня Кофрие не вызывал никаких эмоций, пока он играл в «Спартаке». Он практически не выходил на поле. Да, в том сезоне мы его видели, но в этом почти нет. Класс этого защитника, конечно, не соответствует уровню не то, что «Спартака», а российского чемпионата вообще. Поэтому переживать по этому поводу не стоит. Ну ушел и ушел.
Тем более есть российские ребята, которые в составе «красно‑белых» показывают неплохой футбол в центре обороны. Руслан Литвинов выглядит очень прилично, может сыграть на нескольких позициях. Сейчас он очень надежен. Так что «Спартак» справится и точно не должен переживать из‑за ухода Кофрие.