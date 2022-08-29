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Добровольский: «К „Сахалину“ нет ни вопросов, ни претензий»

сегодня, 23:30

Экс-игрок сборной СССР Игорь Добровольский рассказал о том, как ушел с поста главного тренера «Сахалина» в 2015 году после 2 проведенных матчей.

Просто разошлись, у меня к «Сахалину» нет ни вопросов, ни претензий. Странно, когда тренер уходит из новой команды после двух матчей? Почему странно? Я знаю тренеров, которые даже начать чемпионат не успевали. Люди со мной попрощались. Я им пожелал удачи, они — мне. Руки пожали. Остались в нормальных отношениях.

В России были кое-какие варианты много лет назад, в том числе в Премьер-Лиге. По разным причинам не сошлись. Не бывает односторонних отношений. Есть нюансы, по которым люди не срабатываются.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 23:53
Вот, ЧЕЛОВЕК, которого Уважал всегда!!!!!!! Этого человека, не смог переманить никто, ни Бесков, ни Лобановский!!! Не являясь воспитанником ДИНАМО, он был настоящим ПАТРИОТОМ ДИНАМО!!!!!!! Никогда не забуду его истерику в 1993, когда В.Газзаев бегал за ним по полю, пытаясь успокоить Игоря.... Талантище!!!!!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 23:37
Гдето с кемто чтото не поделили!
Гость
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