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Кейта Бальде: «Хочу забить „Зениту“»

сегодня, 09:50
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит04.09.2022 в 20:00 Не начался

Форвард «Спартака» Кейта Бальде рассказал о целях на сезон.

Сколько мячей хочу забить за «Спартак» в этом сезоне? Очень и очень много. Сначала я забью первый гол, и потом уже увидим, что будет.

Смогу ли забить «Зениту»? О, да. Обязательно! Я хочу забить минимум 15 в этом сезоне.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 10:54, ред.
Это похоже на схему Федотова, там каждый горазд.
А у Абаскаля для вас будет микроавтобус и Бальде с Куинси на острие
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 10:53
Ты считаешь схема Абаскаля применима ко всем командам....
По-моему только с теми с которыми Спартак играл первые туры....

makkie
makkie
сегодня в 10:50
Меньше слов - больше дела!
Надеюсь, в ближайшее время мы увидим Бальде в игре.
Boricku
Boricku
сегодня в 10:47
Надо владельца с деньгами, что бы покупать уровня малкомов да клоудиньов. Если нет денег, то не надо быть владельцем.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:33
Круто берет, тревога подкрадывается - сквозняк трёпа колыхнул зеркало проблем....
112910415
112910415
сегодня в 10:28
ну ладно, особых возражений нет )
shlomo
shlomo
сегодня в 10:21
Хотя бы половину того, что озвучил...:)))0
hktb8hkvd68m
hktb8hkvd68m
сегодня в 10:20
О, да. Обязательно!

Ну смотри, мы тебя за язык не тянули
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 10:18
Воу воу воу, отлично, вот это настрой, мы все ждем голы от Шамара и Соболева, но увы а тут Бальде, который будет валить.
Очень понравился вчера Игнатов, думаю у нас есть кем забивать
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:15
Уже промыли ему мозги...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 10:07
Попиз....ть как с горы катиться.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:01, ред.
15 голов ???
Раньше надо было приезжать....
Спартак уже сыграл с большинством команд которых Абаскаль способен обыграть....
Но при благоприятном раскладе штук 7-8 возможны....есть же второй круг чемпионата...
sv_1969
sv_1969 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 10:00
Я и говорю что не всегда выстрелит такая тактика!Даже не в соперниках всё! Просто в везении! Удачи!
Petergoff
Petergoff
сегодня в 09:58
Так забей. Какие проблемы?
Ironigor
Ironigor
сегодня в 09:57
Болтать не мешки ворочить. Посмотрим на тебя.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:51
Кто хочет тот всегда забьёт!
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