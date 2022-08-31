Кейта Бальде: «Хочу забить „Зениту“»

Форвард «Спартака» рассказал о целях на сезон.

Сколько мячей хочу забить за «Спартак» в этом сезоне? Очень и очень много. Сначала я забью первый гол, и потом уже увидим, что будет.

Смогу ли забить «Зениту»? О, да. Обязательно! Я хочу забить минимум 15 в этом сезоне.