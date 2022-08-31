Кейта Бальде: «Хочу забить „Зениту“»

Форвард «Спартака» Кейта Бальде рассказал о целях на сезон.
Сколько мячей хочу забить за «Спартак» в этом сезоне? Очень и очень много. Сначала я забью первый гол, и потом уже увидим, что будет.
Смогу ли забить «Зениту»? О, да. Обязательно! Я хочу забить минимум 15 в этом сезоне.
А у Абаскаля для вас будет микроавтобус и Бальде с Куинси на острие
А у Абаскаля для вас будет микроавтобус и Бальде с Куинси на острие
По-моему только с теми с которыми Спартак играл первые туры....
По-моему только с теми с которыми Спартак играл первые туры....
Надеюсь, в ближайшее время мы увидим Бальде в игре.
Надеюсь, в ближайшее время мы увидим Бальде в игре.
Ну смотри, мы тебя за язык не тянули
Ну смотри, мы тебя за язык не тянули
Очень понравился вчера Игнатов, думаю у нас есть кем забивать
Очень понравился вчера Игнатов, думаю у нас есть кем забивать
Раньше надо было приезжать....
Спартак уже сыграл с большинством команд которых Абаскаль способен обыграть....
Но при благоприятном раскладе штук 7-8 возможны....есть же второй круг чемпионата...
Раньше надо было приезжать....
Спартак уже сыграл с большинством команд которых Абаскаль способен обыграть....
Но при благоприятном раскладе штук 7-8 возможны....есть же второй круг чемпионата...