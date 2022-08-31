Ковардаев: «Конкретные сроки на исправление ситуации не обозначили»

Старший тренер «Торпедо» порассуждал о своем будущем.

Станут временщика? Это больше вопрос к руководству. Я работаю, пока мне доверяют. А такие разговоры будут всегда. Когда нет результата, они неизбежны. Это нормально, это часть нашей работы. Если руководство видит какие-то плоды нашей работы, будет доверие. Если увидит, что нет никаких сдвигов, значит, примут такое решение, о котором вы говорите.

Конкретные сроки на исправление ситуации не обозначили, но я сам должен понимать, что времени у нас — до зимней паузы. Если в этот период мы ничего не сможем наладить, то зимой будут большие перемены. И в составе футболистов, и, вполне возможно, в тренерском составе.