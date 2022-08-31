Мелёшин: «Ноги не дрожали, но было внутреннее волнение»

Футболист «Спартака» Павел Мелёшин рассказал о победе над «Крыльями Советов».
Я очень рад, что получилось забить. Хотелось выйти и показать, на что я способен. Многое не получалось, потому что я сильно волновался, но в целом, мне кажется, я неплохо провёл матч.
Ноги не дрожали, но было внутреннее волнение, чтобы не испортить игру. Главное — биться, чтобы победить.
Игра с Зенитом покажет состояние команды...
В целом всё как бы понятно, вот игра Кейта интригует...)
Игра с Зенитом покажет состояние команды...
В целом всё как бы понятно, вот игра Кейта интригует...)
Забил - молодец, но нужно теперь еще больше работать!
Забил - молодец, но нужно теперь еще больше работать!