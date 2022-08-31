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Мелёшин: «Ноги не дрожали, но было внутреннее волнение»

сегодня, 09:20
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Футболист «Спартака» Павел Мелёшин рассказал о победе над «Крыльями Советов».

Я очень рад, что получилось забить. Хотелось выйти и показать, на что я способен. Многое не получалось, потому что я сильно волновался, но в целом, мне кажется, я неплохо провёл матч.

Ноги не дрожали, но было внутреннее волнение, чтобы не испортить игру. Главное — биться, чтобы победить.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:57
Победили подрезанные Крылья...
Игра с Зенитом покажет состояние команды...
В целом всё как бы понятно, вот игра Кейта интригует...)
makkie
makkie
сегодня в 10:51
И волнение,и неточности в игр Мелёшина присутствовали. Но это нормально для игрока, дебютировавшего в основе клуба, а до этого игравшего за молодёжные команды.
Забил - молодец, но нужно теперь еще больше работать!
shlomo2
shlomo2
сегодня в 10:22
Натужный матч получился
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:50
Тухленькая победа!
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 09:38
Мелещин еще живой ?
ДСА
ДСА
сегодня в 09:37
Ну что же, дебют удался.
kdcqq8xmn92m
kdcqq8xmn92m
сегодня в 09:37
волнение - это нормально, удачи в дальнейшем...
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