Литвинов: «„Зенит“ разозлил „Спартак“ после Суперкубка»

Защитник «Спартака» готовится к матчу против «Зенита».

Федун зашел в раздевалку после «Крыльев». Сказал пару напутственных слов перед «Зенитом».

Он навсегда останется со «Спартаком», его имя будет вписано в историю. «Зенит» разозлил «Спартак» результатом в Суперкубке.

Это принципиальный соперник. Учитывая, что давно не можем у них выиграть, мы будем стараться на этот раз побеждать.