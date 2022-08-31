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Литвинов: «„Зенит“ разозлил „Спартак“ после Суперкубка»

сегодня, 08:34
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит04.09.2022 в 20:00 Не начался

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов готовится к матчу против «Зенита».

Федун зашел в раздевалку после «Крыльев». Сказал пару напутственных слов перед «Зенитом».

Он навсегда останется со «Спартаком», его имя будет вписано в историю. «Зенит» разозлил «Спартак» результатом в Суперкубке.

Это принципиальный соперник. Учитывая, что давно не можем у них выиграть, мы будем стараться на этот раз побеждать.

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 09:20
А кто это ?
r7tbdj79cgpq
r7tbdj79cgpq
сегодня в 09:17
Зенит должен снять розовую пелену...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 09:17
Это Балотелли прячется от Дзюбы
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 09:17
А слышал чего сказал парень забивший последний гол еще в начале мая???

вчера, 21:32
Николсон о том, что будет с «Зенитом» в матче со «Спартаком»: «Они проиграют. Продуют, точно!»
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 09:08
Литвинов: рррррр

Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 08:59
Разозлил? Ничего,пацан,через четыре дня он же и успокоит. В стиле "Ливерпуля".
Блин,не пашут их,не сеют,а они рОдятся...Откуда???
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
сегодня в 08:55
Разозлённый Спартак

cska1948
cska1948
сегодня в 08:53
«Зенит» разозлил «Спартак» результатом в Суперкубке.
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Мягко говоря, странная логика. Вместо того чтобы разозлиться на себя, что позорно проиграли 0:4, в СпаМе обиделись на Зенит за то, что он их сделал как детей из детсада! Оказывается это не игроки СпаМа виноваты в разгромном проигрыше, а виноват Зенит...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:53
Малком: "А злой Литвинов уже ушёл??"
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:50
Зенит им не под силу.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 08:47, ред.
Как бы после этого матча не разозлил ещё больше
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:39
Шансы Зенит все же повыше.
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