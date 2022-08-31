Литвинов: «„Зенит“ разозлил „Спартак“ после Суперкубка»

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов готовится к матчу против «Зенита».
Федун зашел в раздевалку после «Крыльев». Сказал пару напутственных слов перед «Зенитом».
Он навсегда останется со «Спартаком», его имя будет вписано в историю. «Зенит» разозлил «Спартак» результатом в Суперкубке.
Это принципиальный соперник. Учитывая, что давно не можем у них выиграть, мы будем стараться на этот раз побеждать.
вчера, 21:32
Николсон о том, что будет с «Зенитом» в матче со «Спартаком»: «Они проиграют. Продуют, точно!»
вчера, 21:32
Николсон о том, что будет с «Зенитом» в матче со «Спартаком»: «Они проиграют. Продуют, точно!»
Блин,не пашут их,не сеют,а они рОдятся...Откуда???
Блин,не пашут их,не сеют,а они рОдятся...Откуда???
https://www.youtube.com/watch?v=sWtTxfEX09k
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Мягко говоря, странная логика. Вместо того чтобы разозлиться на себя, что позорно проиграли 0:4, в СпаМе обиделись на Зенит за то, что он их сделал как детей из детсада! Оказывается это не игроки СпаМа виноваты в разгромном проигрыше, а виноват Зенит...
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Мягко говоря, странная логика. Вместо того чтобы разозлиться на себя, что позорно проиграли 0:4, в СпаМе обиделись на Зенит за то, что он их сделал как детей из детсада! Оказывается это не игроки СпаМа виноваты в разгромном проигрыше, а виноват Зенит...