Гладилин: «Абаскаль дал лидерам отдохнуть»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал победу «красно-белых» над «Крыльями Советов».

Я считаю, что правильно сделали — поставили всех ребят и молодежь. Дали возможность игровой практики. Основной матч, конечно, будет в воскресенье с «Зенитом». А здесь все-таки кубковые игры, они в таком плане выстроены, что не максимальные усилия прилагают команды и играют даже молодежным или смешанным составом.

Посмотрел всех тренер, дал возможность поиграть. Отдохнуть дал лидерам. Не сказать, что игра была боевая, старались ребята, но тренировочного процесса больше было. И у самарской команды не простой матч, тренеры тоже давали возможность кому-то отдохнуть.