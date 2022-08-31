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Гладилин: «Абаскаль дал лидерам отдохнуть»

сегодня, 07:33
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов09.10.2022 Не начался

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал победу «красно-белых» над «Крыльями Советов».

Я считаю, что правильно сделали — поставили всех ребят и молодежь. Дали возможность игровой практики. Основной матч, конечно, будет в воскресенье с «Зенитом». А здесь все-таки кубковые игры, они в таком плане выстроены, что не максимальные усилия прилагают команды и играют даже молодежным или смешанным составом.

Посмотрел всех тренер, дал возможность поиграть. Отдохнуть дал лидерам. Не сказать, что игра была боевая, старались ребята, но тренировочного процесса больше было. И у самарской команды не простой матч, тренеры тоже давали возможность кому-то отдохнуть.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 07:38
Всё правильно. ✌️
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7r2grm65yv2y
сегодня в 07:35
ай яй яй три игры сыграли и уже устали...
Гость
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