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Маслов: «Чемпионство? Не хочется заглядывать в будущее»

сегодня, 11:14
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит04.09.2022 в 20:00 Не начался

Защитник «Спартака» Павел Маслов готовится к матчу против «Зенита».

Что нам нужно сделать, чтобы обыграть «Зенит»? Не дать им забить, забить самим — и тогда мы выиграем! И в дальнейшем, чтобы бороться с ними за чемпионство, нам надо стараться делать так же.

Конечно, это хорошо, что мы проведем минимум 5 матчей с «Зенитом» в этом сезоне. Чем больше интересных встреч с сильным соперником, тем лучше. И для зрителей, и для нас. Сильная конкуренция помогает расти. Чемпионство? Не хочется заглядывать в будущее.

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 12:11
Журналюги уже достали своими шаблонными вопросами.
А потом нам предъявляют, что мы золотые медали раньше времени навешали.
Вот из-за таких неумных вопросов футболистам и тренерам!
drug01
drug01
сегодня в 12:06
Зачем забивать голову
e943wu7m5x2p
e943wu7m5x2p
сегодня в 11:41
все правильно, но это теория, а практика....
Бубнин
Бубнин
сегодня в 11:38, ред.
Про то, что для победы надо будет забить больше чем "Зенит", хорошо подмечено. Видно, что тренерский штаб готовит ребят. Ну а чемпионство да, скорее всего, кто наберет больше всех очков, тот и будет чемпионом.
galem72
galem72
сегодня в 11:20
Как же заели эти журналюги спрашивать о чемпионстве в начале сезона, а также футболёры задрали отвечать им на подобные провокационные вопросы. Просто послали бы их несколько раз и потом у них отпало бы всё желание спрашивать подобное.
Гость
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