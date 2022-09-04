Маркиньос: «Мы упорно готовились, теперь будем стремиться победить»

Защитник ПСЖ после победы над «Нантом» (3:0) рассказал, чего ожидает от матча против «Ювентуса» в Лиге чемпионов.

Команда здорово действует, это была неплохая подготовка. мы выдали несколько хороших матчей, смогли победить. в гостях мы тоже неплохо себя проявляем. Лига чемпионов — это особый случай, ситуация иного контекста. Мы упорно готовились, теперь будем стремиться победить.

«Сухие» матчи внушают уверенность в своих силах. Задача защитников — придать эту уверенность команде. Несмотря на то, что мы довольно атакующая команда, нельзя упускать из виду моменты соперника. Необходимо слаженно сыграть в обороне, а в нашей атаке я уверен — они точно забьют гол или два.