Ловрен: «Не удивлён, что Дзюба покинул „Зенит“»

Защитник «Зенита» вспомнил уход из клуба форварда .

Я пожелал Дзюбе удачи, когда он ушел. Удивлен ли я, что Артем покинул команду? Нет, это часть футбола: кто-то уходит, кто-то приходит. Считаю его одним из лучших нападающих в истории России.