Ловрен: «Не удивлён, что Дзюба покинул „Зенит“»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен вспомнил уход из клуба форварда Артема Дзюбы.
Я пожелал Дзюбе удачи, когда он ушел. Удивлен ли я, что Артем покинул команду? Нет, это часть футбола: кто-то уходит, кто-то приходит. Считаю его одним из лучших нападающих в истории России.
Прошу не задавать мне вопросов, почему я так думаю. Это моё личное мнение, основанное на внутреннем чувстве, которое порой не поддаётся логическому объяснению.
Прошу не задавать мне вопросов, почему я так думаю. Это моё личное мнение, основанное на внутреннем чувстве, которое порой не поддаётся логическому объяснению.
Могли бы и меня тогда спросить)))
Могли бы и меня тогда спросить)))