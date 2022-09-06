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Ловрен: «Не удивлён, что Дзюба покинул „Зенит“»

сегодня, 09:32

Защитник «Зенита» Деян Ловрен вспомнил уход из клуба форварда Артема Дзюбы.

Я пожелал Дзюбе удачи, когда он ушел. Удивлен ли я, что Артем покинул команду? Нет, это часть футбола: кто-то уходит, кто-то приходит. Считаю его одним из лучших нападающих в истории России.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 13:03, ред.
А я бы не стал брать интервью у Ловрена, который своим хамским поведением и безразличием к результатам команды показывает всем нам, что презирает наш футбол.
Прошу не задавать мне вопросов, почему я так думаю. Это моё личное мнение, основанное на внутреннем чувстве, которое порой не поддаётся логическому объяснению.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:32
Он давно "блуждающий форвард". И блудящий...
avici_liverpool
avici_liverpool
сегодня в 09:59
я ждал подробностей, интриги, а тут из серии "мы все умрем"
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:54
И мну не удивлен!)
Иван Стаканов
Иван Стаканов
сегодня в 09:35
Да это ,собственно...ни для кого не стало удивлением)))
Могли бы и меня тогда спросить)))
Гость
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