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Рудаков: «Медиафутбол — это классно, мне нравится. Популяризирует спорт»

сегодня, 00:55

Вратарь «Хонки» из чемпионата Финляндии Максим Рудаков поделился мнением о развитии в России медийного футбола.

Медиафутбол — это классно, мне нравится. Популяризирует спорт, много болельщиков. Еще и ребята маленькие смотрят, видят всю внутрянку из раздевалок, слушают интервью с поля. Такой формат невозможен в профессиональном футболе, поэтому Медиалига и вызывает такой интерес у болельщиков. Знаю, и футболисты активно следят за ней. Но есть и минусы: огромное количество мата, например. Хотя он есть и у профессионалов, просто это не показывают.

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Все комментарии
Иван Стаканов
Иван Стаканов
сегодня в 08:08
Интересно, что такое внимание к медиафутболу стало возможно, когда нас лишили участия в Евротурнирах.
Видимо надо заполнять пустоту.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 08:04
Честно признаться, ни разу не смотрел. Нужно взглянуть на это чудо.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 08:00
Новые идеи всегда хорошо
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:50
Многие играют лучше, чем профессионалы из Втордива.
fw2vc8u549ff
fw2vc8u549ff
сегодня в 07:01
поучительно, особенно для малышей...
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 06:54
Приезжай в Россию,и развивай!!!
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 06:41
Ну да,
b5856txtbph4
b5856txtbph4
сегодня в 03:56
Это его мнение
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:41
Медав лига это круто!
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