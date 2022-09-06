Рудаков: «Медиафутбол — это классно, мне нравится. Популяризирует спорт»

Вратарь «Хонки» из чемпионата Финляндии поделился мнением о развитии в России медийного футбола.

Медиафутбол — это классно, мне нравится. Популяризирует спорт, много болельщиков. Еще и ребята маленькие смотрят, видят всю внутрянку из раздевалок, слушают интервью с поля. Такой формат невозможен в профессиональном футболе, поэтому Медиалига и вызывает такой интерес у болельщиков. Знаю, и футболисты активно следят за ней. Но есть и минусы: огромное количество мата, например. Хотя он есть и у профессионалов, просто это не показывают.