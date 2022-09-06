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Юран — о поражениях «Химок»: «Мне просто очень жалко парней»

сегодня, 08:17

Бывший тренер «Химок» Сергей Юран отреагировал на результаты команды.

Мне просто очень жалко парней... С некоторыми ребятами я и в финале Кубка играл, кого-то я приглашал в команду. Иногда просто слезы наворачиваются, когда вижу, что происходит с командой... Что сделали... Печально все это.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 10:01
И правильно Юрана уволили, плохой специалист, такого таланта Илюшку на скамейке мариновал, вон сейчас зато разрывает, не смог разглядеть талант
Не понимаю Гогниева, с его характером идти в этот цирк, жесть какая-то. Скорее всего, дело в отступных, так как он и сам понимает, что там не задержится
Gahi
Gahi
сегодня в 09:13
Все познаётся в сравнение и результатом работы. Жаль что у клуба "Химки" другая реакция.
drug01
drug01
сегодня в 08:18
Всем также не приятно
Гость
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