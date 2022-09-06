Юран — о поражениях «Химок»: «Мне просто очень жалко парней»

Бывший тренер «Химок» отреагировал на результаты команды.

Мне просто очень жалко парней... С некоторыми ребятами я и в финале Кубка играл, кого-то я приглашал в команду. Иногда просто слезы наворачиваются, когда вижу, что происходит с командой... Что сделали... Печально все это.