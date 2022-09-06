Юран — о поражениях «Химок»: «Мне просто очень жалко парней»

Бывший тренер «Химок» Сергей Юран отреагировал на результаты команды.
Мне просто очень жалко парней... С некоторыми ребятами я и в финале Кубка играл, кого-то я приглашал в команду. Иногда просто слезы наворачиваются, когда вижу, что происходит с командой... Что сделали... Печально все это.
Не понимаю Гогниева, с его характером идти в этот цирк, жесть какая-то. Скорее всего, дело в отступных, так как он и сам понимает, что там не задержится
Не понимаю Гогниева, с его характером идти в этот цирк, жесть какая-то. Скорее всего, дело в отступных, так как он и сам понимает, что там не задержится