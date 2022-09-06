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Мостовой: «Почему все твердят про гениальность Абаскаля?»

сегодня, 09:17

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о главном тренере московского клуба Гильермо Абаскале.

Я смотрел матч «Спартака» с «Динамо». И тут они играли то хорошо. И как минимум тут поражения они не заслуживали. Но по итогу матч проиграли. Но перед этим матчем многие говорили о том, что «Ой, Абаскаль что-то там придумал».

Интересно что же он по-вашему придумал? Изобрел и научил Промеса как обыгрывать новым, до этого неизвестным человечеству финтом? Нет, человек взял и сумел подготовить команду. К одному матчу это получилось сделать хорошо, к другому – не очень.

И с «Динамо» «Спартак» играл хорошо. А с «Зенитом» он играл неважно, и мог быть проиграть куда как крупнее. И я говорю именно об этом. О показанной игре, и о закономерности результата.

К примеру, возьмем Паоло Ваноли. Буквально с пару месяцев назад он выиграл со «Спартаком» Кубок, которого команда не видела почти 19 лет! Но все почему-то уже словно и забыли про «тренерский гений Ваноли».

Теперь все твердят про «гениальность Абаскаля». Почему так? Потому что на старте турнира «Спартак» идет высоко в турнирной таблице.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ протон (раскрыть)
сегодня в 12:08
Точно ! ))))
Capral
Capral
сегодня в 11:37
Два года в России трубили, что и шварц великий тренер, и даже несколько раз это сокровище признавался лучшим тренером ПЛ. А потом, все поняли, кто он такой.... Вот сейчас, носятся с рыжим, и тоже поют ему торжественные оды. Но Зенит, дважды, и ДИНАМО показали, какой он гений.... Любят в России молиться на иностранщину, а жаль. Ведь сколько, своих, замечательных специалистов!!!
galem72
galem72
сегодня в 10:42
Когда никто не твердит про тренерскую гениальность Мостового, ему приходится выдавать такие вьюхи. ))
makkie
makkie
сегодня в 10:39
Мостовой в своём стиле )))
cska1948
cska1948 ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 10:22
Олег, привет! С Семаком Зенит стал дежурным чемпионом страны и за Семака говорит его работа. А вот за Абаскаля, не имеющего такого багажа как Семак, что он гений, надо говорить экспертам и журналистам.
протон
протон
сегодня в 09:57
Это Царская болезнь.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:53
А почему не твердят о "гении" Семака?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:29
В Питере например все говорят....
Вчерашний опрос на тему "Назовите гения"...
9 человек из 10-ти ответили "Абаскаль"...
И лишь один ответил "Эйнштейн"..
Comentarios
Comentarios
сегодня в 09:25
Из тех кто есть команду сделал
cska1948
cska1948
сегодня в 09:23
"...Теперь все твердят про «гениальность Абаскаля». Почему так?..."
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Почему? Да потому, что среди всевозможных экспертов и спортивных журналистов слишком много болельщиков СпаМа. Вот и выдают желаемое за действительность.
Cympak-05
Cympak-05
сегодня в 09:21
Он не гений. Но все с сравнении, тренера который более меняя может собрать Спартак всегда принято считать гением.
vjjtnge8723s
vjjtnge8723s
сегодня в 09:20
Тут он прав
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