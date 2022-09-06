Савичев: «За всю свою карьеру я такого беспредела не видел»

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сегодня, 00:48

Главный тренер «Торпедо» поделился досадой по поводу поражения его команды в матче против «Ростова» в РПЛ (0:1).

За всю свою карьеру я такого беспредела не видел. Если так относиться к нашей команде, которая борется и бьется изо всех сил, помогать другой команде… Если бы утром выходили газеты, то там был бы такой заголовок: «Убийство в Химках».

В матче было показано девять желтых карточек, все — футболистам «автозаводцев». В конце матча южане дважды перебили пенальти, после чего и смогли победить.