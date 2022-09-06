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Савичев: «За всю свою карьеру я такого беспредела не видел»

сегодня, 00:48
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Главный тренер «Торпедо» Николай Савичев поделился досадой по поводу поражения его команды в матче против «Ростова» в РПЛ (0:1).

За всю свою карьеру я такого беспредела не видел. Если так относиться к нашей команде, которая борется и бьется изо всех сил, помогать другой команде… Если бы утром выходили газеты, то там был бы такой заголовок: «Убийство в Химках».

В матче было показано девять желтых карточек, все — футболистам «автозаводцев». В конце матча южане дважды перебили пенальти, после чего и смогли победить.

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Все комментарии
f35d8tjahgd8
f35d8tjahgd8
сегодня в 08:16
Просто что-то странное?
ABir
ABir
сегодня в 08:13
Два раза перебивать пенальти - это уже перебор
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 08:00
Победа Ростова с душком...
ДСА
ДСА
сегодня в 07:49
Сказывается, что Ростов тренирует тренер сборной.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 07:45
Это о чём вы??
ЦСКА чаще Зенита пробивает пенальти...
Не надо обвинять Алексея Борисовича что он за ЦСКА топит....
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 07:32
Да, не повезло Торпедо
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:32
Очки уже никто не вернёт, голкиперу удачи в карьере
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 07:31
Судья просто оборзел
Василий 50
Василий 50
сегодня в 07:29
С пенальти судья явно переборщил
Аксинья
Аксинья ответ Boricku (раскрыть)
сегодня в 07:27
Валера не при делах.
6qb3b9dt7ue4
6qb3b9dt7ue4
сегодня в 07:27
А что ответит Карпин?
Он скажет, что очки не пахнут?
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 07:12
Тут нечего сказать, кроме того, что "судья" редкостный дровосек. Впрочем оценка его "судейства" чётко была озвучена трибунами.)
Gahi
Gahi
сегодня в 07:11
Интересно как по этому матчу отреагирует и вынесет свой вердикт экспертная комиссия судейского корпуса.
YVG
YVG
сегодня в 06:50
Беспредел чистейший, так нельзя играть в футбол.
Boricku
Boricku
сегодня в 06:37
Волеру Карповв надо убирать.,судьи его боятся, пусть в сборной сидит.
4c48knjzwxc6
4c48knjzwxc6
сегодня в 06:32, ред.
А за свою карьеру братья Савичевы повидали достаточно. Но незыбываемо вот это в исполнении его брата под берущий за душу комментарий покойного Никитича
Boricku
Boricku
сегодня в 06:29
Сначала кумличенка расталкивает защитников, и приклеивается к защитнику. И дают ручные судьи пенальти. Волеру карпова боятся.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 05:35
Уже все расставит на свои места
112910415
112910415
сегодня в 05:17
как говаривал Ильич,
"По форме верно, а по сути - издевательство !"
3ubfmayahmz4
3ubfmayahmz4
сегодня в 04:58
И такое бывает, не впервой...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 04:42, ред.
В судейском корпусе диарея, а ее надо лечить. Один пэрдун сменяет другого, каждый тур, стабильно. Дуют в таз с водой так, что разводы идут, как с картины Айвазовского "9 вал", если не изменяет память.
Принципиальность, педантичность хорошо, но должна быть душа, как у любого судьи, в любой сфере. Бобровский случаем не "немец с лагеря"?). До последнего слышал от него:
-Экзекуция!
4jqyq6fg6cyw
4jqyq6fg6cyw
сегодня в 03:30
Тут он прав
alexgurzan
alexgurzan ответ VeniaminS (раскрыть)
сегодня в 02:26
В следующий чётный месяц будет отправка, т.е. в откябре.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:54
А ведь действительно беспредел!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 01:40
Уже федуна нет а миллер остался, наш футбол на половину очистился.
alexgurzan
alexgurzan ответ VeniaminS (раскрыть)
сегодня в 01:11
Доброй ночи.
Уточню детали, но вероятно у вас на момент отправки, в начале августа, ещё не был указан телефон для курьера.
"Отправка производится в начале каждого четного месяца (сразу за два игровых месяца) курьерами СДЭКа".
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:51
Ответ будет?
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