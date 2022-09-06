Савичев: «За всю свою карьеру я такого беспредела не видел»

Главный тренер «Торпедо» Николай Савичев поделился досадой по поводу поражения его команды в матче против «Ростова» в РПЛ (0:1).
За всю свою карьеру я такого беспредела не видел. Если так относиться к нашей команде, которая борется и бьется изо всех сил, помогать другой команде… Если бы утром выходили газеты, то там был бы такой заголовок: «Убийство в Химках».
В матче было показано девять желтых карточек, все — футболистам «автозаводцев». В конце матча южане дважды перебили пенальти, после чего и смогли победить.
ЦСКА чаще Зенита пробивает пенальти...
Не надо обвинять Алексея Борисовича что он за ЦСКА топит....
ЦСКА чаще Зенита пробивает пенальти...
Не надо обвинять Алексея Борисовича что он за ЦСКА топит....
Он скажет, что очки не пахнут?
Он скажет, что очки не пахнут?
https://youtu.be/VkeYE6v8B1I
"По форме верно, а по сути - издевательство !"
"По форме верно, а по сути - издевательство !"
Принципиальность, педантичность хорошо, но должна быть душа, как у любого судьи, в любой сфере. Бобровский случаем не "немец с лагеря"?). До последнего слышал от него:
-Экзекуция!
Принципиальность, педантичность хорошо, но должна быть душа, как у любого судьи, в любой сфере. Бобровский случаем не "немец с лагеря"?). До последнего слышал от него:
-Экзекуция!
Уточню детали, но вероятно у вас на момент отправки, в начале августа, ещё не был указан телефон для курьера.
"Отправка производится в начале каждого четного месяца (сразу за два игровых месяца) курьерами СДЭКа".
Уточню детали, но вероятно у вас на момент отправки, в начале августа, ещё не был указан телефон для курьера.
"Отправка производится в начале каждого четного месяца (сразу за два игровых месяца) курьерами СДЭКа".