Бабурин — о пенальти с «Ростовом»: «Действительно, я вышел из ворот»

1662445920

сегодня, 09:32

Голкипер «Торпедо» поделился впечатлениями после матча с «Ростовом» в рамках восьмого тура РПЛ .

«Ростов» победил 1:0 благодаря голу с пенальти в компенсированное время. Бабурин дважды выходил из ворот и отбивал удары Егора Голенкова и Николая Комличенко. С третьей попытки забил Максим Осипенко.