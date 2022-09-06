Бабурин — о пенальти с «Ростовом»: «Действительно, я вышел из ворот»

Голкипер «Торпедо» Егор Бабурин поделился впечатлениями после матча с «Ростовом» в рамках восьмого тура РПЛ.
«Ростов» победил 1:0 благодаря голу с пенальти в компенсированное время. Бабурин дважды выходил из ворот и отбивал удары Егора Голенкова и Николая Комличенко. С третьей попытки забил Максим Осипенко.
Результат должны были сохранить, игрой более‑менее довольны, но результат — полное разочарование. Пенальти смотрели — действительно, я вышел. Касательно второго, когда я был по центру, тяжело определить, как повлияло на эпизод, если бы я на метр стопой стоял сзади. Мне лично очень обидно, и команде тоже. Сегодня должны были брать домашнее очко.
Он ведь тоже человек и аолнуется.
А за Егором теперь будут пристальнее наблюдать при пробитии пенальти.
Надо работать над этим делом...
Он ведь тоже человек и аолнуется.
А за Егором теперь будут пристальнее наблюдать при пробитии пенальти.
Надо работать над этим делом...