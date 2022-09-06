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Бабурин — о пенальти с «Ростовом»: «Действительно, я вышел из ворот»

сегодня, 09:32
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Голкипер «Торпедо» Егор Бабурин поделился впечатлениями после матча с «Ростовом» в рамках восьмого тура РПЛ.

«Ростов» победил 1:0 благодаря голу с пенальти в компенсированное время. Бабурин дважды выходил из ворот и отбивал удары Егора Голенкова и Николая Комличенко. С третьей попытки забил Максим Осипенко.

Результат должны были сохранить, игрой более‑менее довольны, но результат — полное разочарование. Пенальти смотрели — действительно, я вышел. Касательно второго, когда я был по центру, тяжело определить, как повлияло на эпизод, если бы я на метр стопой стоял сзади. Мне лично очень обидно, и команде тоже. Сегодня должны были брать домашнее очко.

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Все комментарии
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 13:56
Не забить два пеноля,конечно,тут надо работать на тренировках,как то!!!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:34
ВЫшел парень из ворот,широко разинув рот,
и никто не разберёт,нахрена такой футбол?
112910415
112910415
сегодня в 11:25
весь матч отработал отлично !
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 10:29, ред.
Если бы он стоял на пол секунды больше, то смысла в прыжке вообще бы не было, ну если только что бы вытащить мяч из ворот.

Если взять тихий удар по мячу примерно в 70 км/ч это как раз с 11 метров пол секунды, но все бьют намного сильнее за редким исключением пижонства.
Одним словом у вратаря просто нет шансов отбивать пенальти. Вратари наоборот стараются срываться с места за доли секунды до удара, что бы хоть как то среагировать, а точнее угадать угол и попытаться больше перекрыть площадь куда может полететь мяч.

Пенальти это лотерея и решают микро доли секунды, а пол секунды это вечность.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 10:26, ред.
Не понимаю я пацана... Обидно ему ! Ну так в чём вопрос то ? Выходи погонять круглого во двор, под пивас с чипсами, и стой где хош: хоть в воротах, хоть за воротами!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 10:17
Бабурин, ты зачем вылез?
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 10:15
В моменте с первым пенальти Бабурин делал продвижение вперёд и нарушал правила определённо.
А вот во время пробития второго, он подпрыгнул двумя ногами и по сути не создал себе преимущества, но беда в том, что хотя бы одна нога должна быть на линии или за ней.
Чисто с буквы закона судья был прав, но ...
Кстати заметил по этим пенальти одну особенность в технике Бабурина.
Он стоит обеими ногами за линией и прыжками раскачивает себя и делает движения вперёд. Какие то доли секунды решают где окажутся ноги вратаря в момент удара.
На это могут обратить внимание из других команд и перед ударом немного замедляться и ...
kolpino08
kolpino08
сегодня в 10:07
Просто лучший. Если бы не Бабурин... 0-10??
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 09:59
Ростову надо больше отрабатывать пенальти на тренировках. сочи 2 пеналя не забили. Торпедо 2 пеналя не забили
Полоз забивает, но его во втором тайме обычно меняют
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:56, ред.
Бобровский и Бабурин 6 лет играли в одно время (с 2003-2009) в питерской "Смене"...походу что то по молодости не поделили....
Теперь один судья..второй ловец пенальти...
Вот и троллят друг друга....
протон
протон
сегодня в 09:53
Самое интересное, что Бабурин за всю свою карьеру провёл лучшую игру сегодня. и это против команды, которой принадлежит.. но откровенно говоря, Торпедо, вообще никакое...! Ростову надо было решать всё ещё в первом тайме, а не Мурку катать, и потом еще позориться с этими незабитыми пенальти
Радует, что сам вратарь не отрицает свои выходы с ленточки. Повод перебивать был в обоих случаях.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:45, ред.
Если бы стоял на полсекунды больше, взял бы по правилам. Направление-то удара угадывал. Некоторые киперы как раз и берут менальти, стоя на ленточке и тем сбивая бьющего с толку.
Он ведь тоже человек и аолнуется.
А за Егором теперь будут пристальнее наблюдать при пробитии пенальти.
Надо работать над этим делом...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 09:38
Всё равно красавчик
Гость
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