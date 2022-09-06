Быстров раскритиковал игроков «Спартака» Чернова и Максименко

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров высказался об игре защитника Никиты Чернова и вратаря Александра Максименко в матче 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2).
«Чернов — если ты в небо смотришь и ищешь мяч пару секунд, если ты игрок Премьер‑лиги, то не можешь делать такие ошибки. Максименко – тоже», – сказал Быстров.
По поводу Максименко. Быстрову в связи с его критикой вратаря хотелось бы напомнить пропущенный Ван дер Саром между ног мяч от Аршавина на ЧЕ-2008. Вспомнили, Владимир Сергеевич ? А ведь тогда голкиперу никто не мешал, и у него по вратарским меркам была масса времени, чтобы отразить мяч. В случае с Максименко всё произошло так быстро и так неожиданно для всех, в том числе и для него,что у вратаря практически не оставалось времени, чтобы сомкнуть ноги.
Критика бывшим футболистом Чернова и Максименко вызывает только сожаление. Слишком быстр на расправу г-н Быстров, который, очевидно, никогда в своей карьере не делал ошибок и всегда играл безупречно.
По поводу Максименко. Быстрову в связи с его критикой вратаря хотелось бы напомнить пропущенный Ван дер Саром между ног мяч от Аршавина на ЧЕ-2008. Вспомнили, Владимир Сергеевич ? А ведь тогда голкиперу никто не мешал, и у него по вратарским меркам была масса времени, чтобы отразить мяч. В случае с Максименко всё произошло так быстро и так неожиданно для всех, в том числе и для него,что у вратаря практически не оставалось времени, чтобы сомкнуть ноги.
Критика бывшим футболистом Чернова и Максименко вызывает только сожаление. Слишком быстр на расправу г-н Быстров, который, очевидно, никогда в своей карьере не делал ошибок и всегда играл безупречно.
Чернов сыграл как защитник лишь в одном эпизоде - когда Максименко отдал пас Мостовому. В остальном Чернов метался как суслик в штрафной и пожарил.
Чернов сыграл как защитник лишь в одном эпизоде - когда Максименко отдал пас Мостовому. В остальном Чернов метался как суслик в штрафной и пожарил.