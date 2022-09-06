Быстров раскритиковал игроков «Спартака» Чернова и Максименко

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сегодня, 10:18

Бывший полузащитник «Спартака» высказался об игре защитника и вратаря в матче 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2).

«Чернов — если ты в небо смотришь и ищешь мяч пару секунд, если ты игрок Премьер‑лиги, то не можешь делать такие ошибки. Максименко – тоже», – сказал Быстров.