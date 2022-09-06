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Быстров раскритиковал игроков «Спартака» Чернова и Максименко

сегодня, 10:18

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров высказался об игре защитника Никиты Чернова и вратаря Александра Максименко в матче 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2).

«Чернов — если ты в небо смотришь и ищешь мяч пару секунд, если ты игрок Премьер‑лиги, то не можешь делать такие ошибки. Максименко – тоже», – сказал Быстров.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:29
Что-то по этому матчу список коротковат.А кто преуспел?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 11:31
На ошибках учатся, если голова есть.
VALMUR
VALMUR
сегодня в 11:09
Быстров ... а кто это ???
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 11:01, ред.
Никакого "криминала" в действиях Чернова, потерявшего из вида мяч, не вижу. Кстати, не он один растерялся в этой ситуации. Ловрен тоже галок считал, пока ему мяч на ногу, как снег на голову, не свалился. Всё произошло так быстро, что я не удивился произошедшему.
По поводу Максименко. Быстрову в связи с его критикой вратаря хотелось бы напомнить пропущенный Ван дер Саром между ног мяч от Аршавина на ЧЕ-2008. Вспомнили, Владимир Сергеевич ? А ведь тогда голкиперу никто не мешал, и у него по вратарским меркам была масса времени, чтобы отразить мяч. В случае с Максименко всё произошло так быстро и так неожиданно для всех, в том числе и для него,что у вратаря практически не оставалось времени, чтобы сомкнуть ноги.
Критика бывшим футболистом Чернова и Максименко вызывает только сожаление. Слишком быстр на расправу г-н Быстров, который, очевидно, никогда в своей карьере не делал ошибок и всегда играл безупречно.
makkie
makkie
сегодня в 10:36
Еще раз пересмотрел обзор опасных моментов.
Чернов сыграл как защитник лишь в одном эпизоде - когда Максименко отдал пас Мостовому. В остальном Чернов метался как суслик в штрафной и пожарил.
Boricku
Boricku
сегодня в 10:32
Максимёнка играет в воротах, какТереза Мэй танцует - главное 63 отклячить, а там как пойдёт !
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 10:27
У Быстрова лучшая команда, как у Ибрагимовича - 11 Быстровых.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:19
Ну а кто не ошибается?!
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 10:19
Чернов игрок уровня ФНЛ
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