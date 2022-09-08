«Очень странный трансфер, я удивлён». Баженов — о переходе Мевли

Экс-игрок «Спартака» поделился мнением о переходе защитника в стан «красно-белых».

Очень странный трансфер, я удивлён. Команде нужен центральный защитник, который в идеале может сыграть на позиции опорного. Почему выбор пал на Мевлю, я не знаю. Если он проявит себя в «Спартаке», то окей. Если нет, то трансфер странный.

Я понимаю, что человек уже играл в России, адаптирован к нашему чемпионату, знает его особенности. С этой точки зрения, логика в трансфере есть. Если на рынке трудно было найти другого центрального защитника, вопросов нет. Посмотрим, как он будет себя проявлять.