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Смородская: «Фигурному катанию футбол не догнать»

вчера, 17:21

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала заявление продюсера Яны Рудковской о том, что фигурное катание уже два года обходит футбол по рейтингам.

Рудковская выдает желаемое за действительное. Фигурному катанию футбол не догнать. Еще долгий путь до такой популярности. Международные турниры ушли и там, и там.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 23:25
И так правда. Женское ФК точно.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:20
А футболу не догнать хоккей и так далее.
pomor45
pomor45 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:05
Какие Жигули? Запорожец, горбатый.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:26
Смородская: «Фигурному катанию футбол не догнать».

За вами обеими уже приехали !)
David Young
David Young ответ Little Caprice (раскрыть)
вчера в 19:01
)
lotsman
lotsman
вчера в 18:59
По каким рейтингам? Кто эти рейтинги составлял? Рудковская с Плющенко? Фигурное катание популярно среди одной категории людей, футбол, среди другой, хоккей третей.......... лыжи, гонки, бокс, и так далее. Если провести опрос правильно, в свою пользу, то можно вывести в лидеры рейтинга любой вид спорта.
Little Caprice
Little Caprice
вчера в 18:59
Во вселенной Рудковской дело обстоит так:

Понедельник. Завод. Утренняя смена.
- "Мужики, видали, как вчера Загитова откатала? А судьи вообще @$, столько очков недодали!!!"

А в среду производство встало на пару часов, т.к все работяги в курилке с одного телефона прокат Медведевой смотрят.
74z77vwg2hqr
74z77vwg2hqr
вчера в 18:50
Две жабы заочно спорят...
cska1948
cska1948 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 18:14
"Успехов фигуристов в фигурном катании футболистам в футболе не догнать, пока."
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Какое "пока"?! Наши фигуристы это Мерседес, а футболисты, в лучшем случае, Жигули. Так что это "пока" НАВСЕГДА!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:02
Дамы тоже могут энтим самым мериться.
dadrail
dadrail
вчера в 17:46
Лишь бы ей что то сказать...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:35
Можно было по другому сказать. Успехов фигуристов в фигурном катании футболистам в футболе не догнать, пока. А так мериться не стал бы. Это почти что рядом, если предложить ей того, кто поет "Голубая луна" и ее шнобеля.
ДСА
ДСА
вчера в 17:23
Если будут кататься без одежды совсем, то могут и перегнать...
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:22
Их обеих слушать не надо
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