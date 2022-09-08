Смородская: «Фигурному катанию футбол не догнать».

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала заявление продюсера Яны Рудковской о том, что фигурное катание уже два года обходит футбол по рейтингам.
Рудковская выдает желаемое за действительное. Фигурному катанию футбол не догнать. Еще долгий путь до такой популярности. Международные турниры ушли и там, и там.
Понедельник. Завод. Утренняя смена.
- "Мужики, видали, как вчера Загитова откатала? А судьи вообще @$, столько очков недодали!!!"
А в среду производство встало на пару часов, т.к все работяги в курилке с одного телефона прокат Медведевой смотрят.
Понедельник. Завод. Утренняя смена.
- "Мужики, видали, как вчера Загитова откатала? А судьи вообще @$, столько очков недодали!!!"
А в среду производство встало на пару часов, т.к все работяги в курилке с одного телефона прокат Медведевой смотрят.