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Генич: «Промес в очередной раз показал себя пустым местом»

вчера, 17:50
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит28.09.2022 Не начался

Комментатор Константин Генич раскритиковал форварда «Спартака» Квинси Промеса за игру против «Зенита» (1:2) в восьмом туре РПЛ

Обидно, что у «Спартака» две травмы после матча с «Зенитом» — у Литвинова и Мартинса. Обидно, что Промес в очередной раз показал себя пустым местом в матче, где надо было показать свои лидерские качества.

С «Динамо» Квинси толком себя не проявил. С «Факелом» показал себя только на последних минутах, когда забил и сделал голевую. Если бы забил с «Зенитом», наверное, вопросов бы не было. Но по движению Промес не показал себя настоящим лидером.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 23:43
После таких слов, Промести просто обязан подтвердить свой класс и лидерские качества
Capral
Capral ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 21:43
Было бы в порядке, такого не говорил бы....
Сп62
Сп62
вчера в 21:35
Судить по одному или двум матчам об уровне мастерства игрока несерьёзно. Даже у Месси бывают неудачные игры, однако пустым местом его не называют.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:24
Негр никогда не был лидером.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:18
У Генича с головой всё в порядке?
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 21:08
У Промеса из пяти игр две шикарные, три ниже плинтуса.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:36, ред.
Чем футболист Промес отличается от многих других игроков РПЛ, так это цветом кожи. Очень точно по поводу его игры ниже сказал Борат, поэтому повторяться не буду.
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:24
Приветствую!Конечно!Ведь он в Спартаке самый опасный и понятно что даже Богданыч просил обратить на него внимание на разборе перед игрой!
VALMUR
VALMUR
вчера в 20:18
Генич ... а кто это ?
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 20:03
Пошли команды,по уровню Спартака,а может и выше,и началися проблемы!!!
Roger Young
Roger Young
вчера в 19:58
Промес игрок среднего уровня. Что вы от него хотите?
Алекс37153715
Алекс37153715 ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 19:57
    Capral
    Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
    вчера в 19:41
    Приветствую, Уважаемый!!!
    Возможно соперники не дали ему сыграть лучше.
    Бoрат
    Бoрат
    вчера в 19:41, ред.
    На фоне своих партнёров по команде Промес действительно выделяется игрой и результативными действиями
    Но в целом, даже по меркам РПЛ это добротный середняк. Ни сколько не лидер, не звезда, не игрок высокого уровня.
    Не говоря уже о европейском футболе
    Все помнят его показатели в Севилье и сборной Нидерландов
    STVA 1
    STVA 1 ответ Байкал-38. (раскрыть)
    вчера в 19:38
    Приветствую! Статистика говорит об обратном! Не отметаю того что с Динамо и Зенитом он сыграл плохо!
    pomor45
    pomor45
    вчера в 19:31
    Зря ты так, Костя. Он, ведь, и зарезать может.
    Capral
    Capral
    вчера в 19:14
    Самое пустое место- сам Генич.
    Persenchik
    Persenchik
    вчера в 18:55
    В 2017 году Генич и вся комментаторская братия твердили обратное. 😊
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 18:53
    Да ты сам пустое место.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 18:50
    Не совсем справедливо к Промесу
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 18:33
    влпрос геничу с озером : сколько в этом матче забили Малком, Клаудинье, Вендел. Варианты ответа?
    1. Ноль
    2 . Ни одного
    3. Пустое место
    112910415
    112910415
    вчера в 18:23
    не подбирает почему-то слова, говоря о лучшем бомбардире лиги ... скверное качество
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 18:21
    Напомните, ктонибудь озеру кому забивает Бернарду Силва или Жесус или Марез, которые каждый год становятся чемпионами АПЛ
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 18:19
    обидно, что генич не понимает в футболе. потерялся Абаскаль а не Куинс
    Little Caprice
    Little Caprice
    вчера в 18:15
    Человек сыграл с Динамо 3 матча в году, в двух из них забил, включая важнейший мяч в финале кубка. И почему-то матчи с Краснодаром (забил в обоих в этом году) и игра с серебряным призёром уже перестали быть важными. Критика имеет основания, но говорить так категорично....
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце ответ izrafel (раскрыть)
    вчера в 18:11
    Встречный вопрос: "А когда он куражится с аутсайдерами, то стоит ли его хвалить?"
    Думаю тут перевес точно не в его сторону.
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    вчера в 18:08
    Помню как спартачи говорили, что Дзюба забивает только слабым командам.
    Кстати немало Спартаку забивал.
    А теперь давайте посмотрим на преображённого Промеса в этом сезоне.
    Кому забивал Промес и с кем он хорошо играл.
    В основном с аутсайдерами.
    А с серьёзными соперниками с Динамо и Зенитом Промеса как будто не было на поле.
    Я сейчас не буду спорить пустое место Промес или нет, но факты показывают, что Промес с аутсайдерами "король", а с серьёзными соперниками забитый всеми заяц, которого не слышно и не видно.
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 18:01
    ...пустым местом,равновеликим Геничу???
    praporchik zadov
    praporchik zadov ответ STVA 1 (раскрыть)
    вчера в 18:00
    Он не пустое место...ты не прав....он просто ошибся в своих высказываниях...
    ZIBO rock
    ZIBO rock
    вчера в 18:00, ред.
    По голам Промес первый в РПЛ, гол+пас тоже первый, а по голевым делит 4-8 место с коллегами по цеху (да и до 1 места всего то одна голевая осталась!). Мы, болельщики Спартака довольны Промесом а мнение бывшего игрока Маккаби Ахи с Канделаки ТВ нас как то мало волнует!
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