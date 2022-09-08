Генич: «Промес в очередной раз показал себя пустым местом»

Комментатор Константин Генич раскритиковал форварда «Спартака» Квинси Промеса за игру против «Зенита» (1:2) в восьмом туре РПЛ
Обидно, что у «Спартака» две травмы после матча с «Зенитом» — у Литвинова и Мартинса. Обидно, что Промес в очередной раз показал себя пустым местом в матче, где надо было показать свои лидерские качества.
С «Динамо» Квинси толком себя не проявил. С «Факелом» показал себя только на последних минутах, когда забил и сделал голевую. Если бы забил с «Зенитом», наверное, вопросов бы не было. Но по движению Промес не показал себя настоящим лидером.
Но в целом, даже по меркам РПЛ это добротный середняк. Ни сколько не лидер, не звезда, не игрок высокого уровня.
Не говоря уже о европейском футболе
Все помнят его показатели в Севилье и сборной Нидерландов
Но в целом, даже по меркам РПЛ это добротный середняк. Ни сколько не лидер, не звезда, не игрок высокого уровня.
Не говоря уже о европейском футболе
Все помнят его показатели в Севилье и сборной Нидерландов