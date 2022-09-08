Нигматуллин не думает, что Тедеско стоит возвращаться в Россию

Бывший голкипер «Спартака» и «Локомотива» отреагировал на отставку с поста главного тренера «РБ Лейпциг» и прокомментировал возможное возвращение в Россию. Ранее Тедеско тренировал московский «Спартак».

Безусловно, возможен вариант, что сейчас Тедеско начнут склонять к работе в «Локомотиве», ведь в «Спартаке» была рабочая связка Цорн—Тедеско. Тедеско — тренер квалифицированный, но если бы его все устраивало в России, то он бы не убежал из «Спартака», потому что в клубе были созданы все условия для успешной работы, он неплохо справлялся и руководство к Доменико хорошо относилось, но он сам принял решение уйти, поэтому вряд ли есть смысл ему сейчас возвращаться в Москву. Конечно, Тедеско сейчас выглядит предпочтительнее нынешнего тренера «Локо» Циннбауэра. Но мне бы понравилось, если бы команду доверили местным специалистам.