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Нигматуллин не думает, что Тедеско стоит возвращаться в Россию

вчера, 20:10

Бывший голкипер «Спартака» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин отреагировал на отставку Доменико Тедеско с поста главного тренера «РБ Лейпциг» и прокомментировал возможное возвращение в Россию. Ранее Тедеско тренировал московский «Спартак».

Безусловно, возможен вариант, что сейчас Тедеско начнут склонять к работе в «Локомотиве», ведь в «Спартаке» была рабочая связка Цорн—Тедеско. Тедеско — тренер квалифицированный, но если бы его все устраивало в России, то он бы не убежал из «Спартака», потому что в клубе были созданы все условия для успешной работы, он неплохо справлялся и руководство к Доменико хорошо относилось, но он сам принял решение уйти, поэтому вряд ли есть смысл ему сейчас возвращаться в Москву. Конечно, Тедеско сейчас выглядит предпочтительнее нынешнего тренера «Локо» Циннбауэра. Но мне бы понравилось, если бы команду доверили местным специалистам.

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Все комментарии
drug01
drug01
вчера в 20:32
Это не тот вариант!
pomor45
pomor45
вчера в 20:24
Не думает, что стоит, потому что думает, что не стоит. Вот так и проходит жизнь в тяжких раздумьях.
Гость
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