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Генич — о Кейта Бальде: «Он совсем не готов играть»

вчера, 18:24

Комментатор Константин Генич поделился мнением о готовности новичка «Спартака» Бальде Кейта, который дебютировал за красно-белых в матче восьмого тура РПЛ с «Зенитом» (1:2).

«Конечно, Абаскалю очень хотелось выпустить Кейта на свежака, но он вообще не готов. С такой ж*пой... Можно было бы и меня выпустить, я бы там побегал, поругался. Бальде совсем не готов!» — сказал Генич.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:24
По меньшей мере не вежливо так говорить. Форму наберёт и фору многим даст, без сомнений.
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:19
Вот 14ок! Он хотя бы в этом замечен не был))

Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:16, ред.
К концу сезона выправится. В последнем матче за четвёртое место блеснёт.
К примеру,у Халка корма была, а ну как внушительней,а ведь играл...Опять Генич футболистов с путанами спутал.
Little Caprice
Little Caprice
вчера в 19:00
Генич изо всех сил старается, чтобы ему снова запрет на Спартак выдали :)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:57
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 18:56
    Ахах! Ну генич, ну и подколол родной спартак.
    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 18:51
    Не надо завидовать 63.
    David Young
    David Young ответ Gahi (раскрыть)
    вчера в 18:47
    )
    Путин007
    Путин007
    вчера в 18:42
    я вообще не понял этого распиаренного балда больде....))0он два года не играл не просто так он дно просто)))но спартаку самое оно))
    leonid_spb58
    leonid_spb58
    вчера в 18:40
      Gahi
      Gahi
      вчера в 18:36, ред.
      Сказка о попе и о работнике его Балде — Пушкин А.С.
      "В новой интерпретации, с такой жопой ". - К. Генич
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 18:34
      фу, Дзюба был прав. оно так и про Фернандо говорило в первом матче, но мы то помним чем закончилось
      gentlewolf
      gentlewolf
      вчера в 18:31
      Генич слегка попиарил свою собственную 63.
      А что, а вдруг?
      Неэгоист
      Неэгоист
      вчера в 18:30
      Странно, что не про балде сказал...
      Инсаров
      Инсаров
      вчера в 18:30
      Рожа Генича по своим размерам значительно превосходит *опу Бальде.
      112910415
      112910415
      вчера в 18:28
      комментатор Константин Генич совершенствует навыки культурной речи !
      продолжай, комментатор, резервы ещё есть
      Борислaв
      Борислaв
      вчера в 18:26
      Что то Костя стал говорить что не попадя...
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      вчера в 18:25
      Фу, как грубо...
      Гость
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