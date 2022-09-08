Генич — о Кейта Бальде: «Он совсем не готов играть»

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вчера, 18:24

Комментатор Константин Генич поделился мнением о готовности новичка «Спартака» , который дебютировал за красно-белых в матче восьмого тура РПЛ с «Зенитом» (1:2).

«Конечно, Абаскалю очень хотелось выпустить Кейта на свежака, но он вообще не готов. С такой ж*пой... Можно было бы и меня выпустить, я бы там побегал, поругался. Бальде совсем не готов!» — сказал Генич.