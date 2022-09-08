Генич — о Кейта Бальде: «Он совсем не готов играть»

Комментатор Константин Генич поделился мнением о готовности новичка «Спартака» Бальде Кейта, который дебютировал за красно-белых в матче восьмого тура РПЛ с «Зенитом» (1:2).
«Конечно, Абаскалю очень хотелось выпустить Кейта на свежака, но он вообще не готов. С такой ж*пой... Можно было бы и меня выпустить, я бы там побегал, поругался. Бальде совсем не готов!» — сказал Генич.
https://www.youtube.com/watch?v=12zhtIrHGyk
К примеру,у Халка корма была, а ну как внушительней,а ведь играл...Опять Генич футболистов с путанами спутал.
К примеру,у Халка корма была, а ну как внушительней,а ведь играл...Опять Генич футболистов с путанами спутал.
"В новой интерпретации, с такой жопой ". - К. Генич
"В новой интерпретации, с такой жопой ". - К. Генич
А что, а вдруг?
А что, а вдруг?
продолжай, комментатор, резервы ещё есть
продолжай, комментатор, резервы ещё есть