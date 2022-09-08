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Мостовой прокомментировал переход Мевли в «Спартак»

вчера, 20:04

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о переходе бывшего защитника «Зенита» Михи Мевли в столичный клуб.

«Защитник нужен был, неплохой вариант для „Спартака“, для нашего чемпионата футболист достаточно надежный. Да, в турецком чемпионате он играл редко, но этот турнир сложнее, чем РПЛ.

В „Спартаке“ Мевля может закрепиться, ведь мы видели, как играли центральные защитники в матче с „Зенитом“. Мевля в этом переходе точно ничего не потеряет, разве что в погоде», — сказал Мостовой.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 22:29
На безрыбье и рак -рыба . Уж не хуже Чернова ,Маслова и Рассказова с Денисовым ..
Сп62
Сп62
вчера в 21:39
Сомневаюсь, что Абаксаль давал добро на эту покупку.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 21:04
Да, бывает.
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 21:00
Мевля то точно ничего не потерял, а вот что Спартак приобрёл, это вопрос.))
Capral
Capral
вчера в 20:33
Мевля достаточно много косячил в Зените. Трудно назвать его надежным защитником.
pomor45
pomor45
вчера в 20:29
Покупали Мевлю, а купили мямлю. Теперь выяснят, что наняли не Абаскаля, а Аба76я, или Абассаля, и получится ещё один сезон разочарований без денег Федуна.
протон
протон
вчера в 20:15
Защита Спартака уже скоро как 20 лет старая песня о главном. Со времен великого кариоки. шлак один. Спартаку нужен опорник с поставленным пасом. Вот задача номер один. Спартак чемпионом становился и вторые места занимал имея Алекса и Фернандо. Это - злоба дня... А Мевля- ну тож не плохо
Гость
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