Мостовой прокомментировал переход Мевли в «Спартак»

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вчера, 20:04

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о переходе бывшего защитника «Зенита» в столичный клуб.

«Защитник нужен был, неплохой вариант для „Спартака“, для нашего чемпионата футболист достаточно надежный. Да, в турецком чемпионате он играл редко, но этот турнир сложнее, чем РПЛ .

В „Спартаке“ Мевля может закрепиться, ведь мы видели, как играли центральные защитники в матче с „Зенитом“. Мевля в этом переходе точно ничего не потеряет, разве что в погоде», — сказал Мостовой.