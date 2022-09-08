Кузнецов: «У ребят из „Краснодара“ глаза горят, играют с желанием»

Экс-игрок сборной России поделился мнением о текущей игре «Краснодара».

Уже в конце прошлого сезона «Краснодар» доставлял всем проблемы, играя своими воспитанниками. Там очень молодые и хорошие ребята, бегущие в атаку. Естественно, «Краснодар» будет в лидирующей группе РПЛ , это не сюрприз. Третье место «быков» в чемпионате на данный момент закономерно. Все считали, что они будут долго раскачиваться и набирать форму, будут совершать ошибки из-за молодости, но в еще в том сезоне краснодарские ребята набрались опыта, поняли, что со всеми играть можно.