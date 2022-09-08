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Кузнецов: «У ребят из „Краснодара“ глаза горят, играют с желанием»

вчера, 16:25

Экс-игрок сборной России Дмитрий Кузнецов поделился мнением о текущей игре «Краснодара».

Уже в конце прошлого сезона «Краснодар» доставлял всем проблемы, играя своими воспитанниками. Там очень молодые и хорошие ребята, бегущие в атаку. Естественно, «Краснодар» будет в лидирующей группе РПЛ, это не сюрприз. Третье место «быков» в чемпионате на данный момент закономерно. Все считали, что они будут долго раскачиваться и набирать форму, будут совершать ошибки из-за молодости, но в еще в том сезоне краснодарские ребята набрались опыта, поняли, что со всеми играть можно.

Давайте еще дождемся игр «Краснодара» в этом году с «Зенитом», ЦСКА, эти матчи много что покажут. У ребят из Краснодара глаза горят, играют с желанием, но чемпионат длинный, могут быть травмы, не хватит опыта где-то и тогда у клуба начнется спад.

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Все комментарии
виктор бочарников
виктор бочарников
сегодня в 00:56
Если бы судья со спартаком не нагадил,были бы выше.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:17
Дима, конечно прав. Но с горящими глазами играет не только Краснодар, но и другие команды. А у Краснодара получил травму Черников, очень приличный парень - один из лучших опорников РПЛ. Но битва будет знатная, лишь бы Иванов судья не накосячил.
Накир
Накир
вчера в 18:00
Удачи Быкам!
8u4uzmf3cj2a
8u4uzmf3cj2a
вчера в 16:26
Пожелаем удачи им
Гость
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