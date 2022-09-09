Кварацхелию признали лучшим игроком Серии А в августе

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком Серии А по итогам августа.
В августе Кварацхелия провел за «Наполи» четыре матча, забил три гола и сделал одну голевую передачу.
Летом он перешёл в итальянский клуб из «Рубина».
Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком Серии А по итогам августа.
В августе Кварацхелия провел за «Наполи» четыре матча, забил три гола и сделал одну голевую передачу.
Летом он перешёл в итальянский клуб из «Рубина».
Все сейчас очерованны в серии А от игры грузина, да и мы знаем на что он способен.
Но мы так же знаем и обратную сторону Хвичи. После нескольких блестящих матчей он может уйти в тень и от всего того блеска может оказаться жалкое зрелище. В августе было сыграно всего три тура, не знаю правда как считают 4 тур там игры были 31 августа и 1, 2 сентября.
А вообще Хвича сыграл 5 матчей в чемпионате и один в ЛЧ и пока на высоте.
Так, что дифирамбы пока рановато петь, посмотрим, что дальше будет.
Все сейчас очерованны в серии А от игры грузина, да и мы знаем на что он способен.
Но мы так же знаем и обратную сторону Хвичи. После нескольких блестящих матчей он может уйти в тень и от всего того блеска может оказаться жалкое зрелище. В августе было сыграно всего три тура, не знаю правда как считают 4 тур там игры были 31 августа и 1, 2 сентября.
А вообще Хвича сыграл 5 матчей в чемпионате и один в ЛЧ и пока на высоте.
Так, что дифирамбы пока рановато петь, посмотрим, что дальше будет.