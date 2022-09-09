Кварацхелию признали лучшим игроком Серии А в августе

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вчера, 17:36

Полузащитник «Наполи» признан лучшим игроком Серии А по итогам августа.

В августе Кварацхелия провел за «Наполи» четыре матча, забил три гола и сделал одну голевую передачу.

Летом он перешёл в итальянский клуб из «Рубина».