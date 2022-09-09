Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиИталия. Серия А 2022/2023

Кварацхелию признали лучшим игроком Серии А в августе

вчера, 17:36

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком Серии А по итогам августа.

В августе Кварацхелия провел за «Наполи» четыре матча, забил три гола и сделал одну голевую передачу.

Летом он перешёл в итальянский клуб из «Рубина».

Все новости
Слезы голеадоров, разгром «Ливерпуля» и осечка МЮ. Еврокубки вернулись!
Вчера, 19:43Вадим Багров в блоге "Соккер" ТопКомментарии1
Спаллетти не приковал себя к воротам и разнёс «Ливерпуль». «Наполи» — очарование старта сезона
08 сентябряВадим Багров в блоге Командный духКомментарии12
«Ливерпуль» наказан в Неаполе, а «Бавария» царит в Милане. Насыщенный игровой день в Лиге чемпионов
08 сентябряСергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии8
Дежавю из Лиги 1. ПСЖ обыграл «Ювентус» не без вопросов
07 сентябряСергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии6
«Химки» и «Урал» не главные разочарования сезона в РПЛ. Чемпион в номинации – «Локомотив»
05 сентябряВадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии5
Львы съели гладиаторов. «Зенит» задавил травмированный «Спартак»
04 сентябряВадим Багров в блоге Тактический лабиринтКомментарии24
Сортировать
Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:11
Хорошо играет.
Птица Феникс
Птица Феникс
вчера в 19:59
он прекрасно сыграл.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:03
Надеюсь Леонид и Сайманов не издают протяжный вой, как Киса Воробьянинов, с 12-ти стульев, узнав кому достались бриллианты.
Сверкнул, так сверкнул парень. Переплюнул всех российских легионеров и не только. Азмуна и то не слыхать. Будет примером для остальных.
Nazi
Nazi
вчера в 19:02, ред.
Играет чел просто здорово. Если продолжит в том же духе, не зазвездится и будет неустанно пахать, то станет реальным топом.. Удачи ему.
протон
протон
вчера в 18:46
Крутой, но слишком рано обрушилась слава на него. Да еще в сверхэмоциональном городе, где любят искать наследников Диего Армандо. Выдержит ли испытание медными трубами в столь юном возрасте...
нечитайло
нечитайло
вчера в 18:17
Похвально, молодчина
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 18:02
Если честно, то не ожидал такого старта от Хвичи. молодец.
Все сейчас очерованны в серии А от игры грузина, да и мы знаем на что он способен.
Но мы так же знаем и обратную сторону Хвичи. После нескольких блестящих матчей он может уйти в тень и от всего того блеска может оказаться жалкое зрелище. В августе было сыграно всего три тура, не знаю правда как считают 4 тур там игры были 31 августа и 1, 2 сентября.
А вообще Хвича сыграл 5 матчей в чемпионате и один в ЛЧ и пока на высоте.
Так, что дифирамбы пока рановато петь, посмотрим, что дальше будет.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 17:54
Хвича это заслужил. Молодец! Главное - не "зазвездиться".
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 17:38
Он и есть.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 