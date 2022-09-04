Львы съели гладиаторов. «Зенит» задавил травмированный «Спартак»

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вчера, 23:04

Удар Мостового огорчил москвичей.

Абаскаль выбрал тактику молитвы

Можно навыдумывать, будто Максименко не пропустил до перерыва благодаря тактике. А лучше честно признать – повезло. «Зенит» пробил мимо ворот семь раз после тринадцати попыток, такое в футболе бывает редко. Не было много заблокированных ударов. При таком обстреле испанцу оставалось молиться, ведь все зависело не от Семака или Абаскаля, а от меткости Мостового, Кассьерры и Малкома.

Попали – гол, не попали – мечтают об интриге дальше. Хозяйская схема «4-3-3» не сработала. Игнатов в роли ложного форварда – мимо, двадцать касаний за тайм, один удар по воротам. А вот Соболев с единственной ценной попытки выжал гол. Показательно, что «Спартак» вел по счету, проигрывая 2:13 по ударам. Нельзя хвалить Хлусевича, Денисова, Чернова и Джикию после первого тайма и матча.

Не удивительно, что «Зенит» отыгрался после перерыва. Сработал стандарт, забил капитан Ловрен. Растерянный Чернов смешно не смог понять, где мяч, а хорватский ветеран хитро пробил под Максименко с острого угла. Хлусевич должен накрывать ближний угол, а он остался зрителем. Банальная ошибка «Спартака» привела к переломному мячу, фаворит дожал аутсайдера, чуда не случилось.

Москвичей сковали обидные травмы

С Мозесом, Зиньковским, Мартинсом и Литвиновым «Спартак» точно сильнее. Впрочем, они не гарантия победы. Хотя Абаскаль поставил Руслана в опорную зону – не доверился Умярову, «Зенит» не стал мудрить, ушел от столкновений, когда создавал моменты до перерыва. Семаку не хватало Клаудиньо, главный плеймейкер команды сидел на скамейке, но есть Вендел с Дугласом Сантосом. Вот они и создавали моменты.

Надавили на Денисова, его страховал форвард Соболев. А затем в ответной голевой атаке «Зенита» неудачно приземлился на ногу Литвинов. Травма на ровном месте заставила Абаскаля выпустить призрачного Умярова. Также в защите недоработали Зобнин и Мартинс. После второго пропущенного мяча пришлось выпускать новичка Бальде, а входить в матч, когда соперник контролирует мяч и так часто давит, всегда сложно.

Отдаем должное Абаскалю лишь в одном тактическом моменте. Понимая, что «Зениту» будет проще растащить схему москвичей с «ромбом», использовал «4-3-3». Но не сработали стандартные подключения Мартинса в атаку, а затем хавбек получил травму за полчаса до конца матча. Тренер даже ложного форварда выдумал, но Игнатов не тянет на основу «красно-белых», очень плох. А Соболев, если должен работать в защите, не успевает в атаку. Да и Промес чаще оставался без мяча с таким раскладом. Голландец напомнил о себе в самом конце, но не забил.

«Зенит» подводила медлительность

Почему гости не сумели легко завоевать преимущество в два-три гола и превратить второй тайм в формальность? Не было командной скорости. Рывки видели, подходов хватало, а массированного наступления, особенно после перерыва, не наблюдали. Представьте, что Ловрен не забил, и что тогда? У «Зенита» целая коллекция похожих матчей – возят мяч, формально много ударов, но поскольку Кассьерра в плохой форме, то подходы не превращаются в голы.

Ждут дальних ударов. «Спартак» сел слишком низко, петербуржцам было легче, чем в случае равной игры и размена ударами. И помним о ключевом преимуществе, которое не позволяет серьезно говорить о чемпионской интриге – индивидуальном классе. Еще недавно резервист Семака может красиво отправить мяч точно под штангу. Мостовой мог покинуть «Зенит» летом, сам рассказал.

Но остался, ему дали 8 шансов на «Открытие Арене», разок попал. Андрей забил четвертый мяч «Спартаку» — любимый его соперник в РПЛ . Получив преимущество, «Зенит» остановил игру. Атакующая фаза у «Спартака» сегодня отсутствовала, а гости играли по счету. Хозяева боялись пропустить третий мяч, который ставил точку в тактической возне. Рыбус, Умяров, Пруцев, Бальде и Николсон могли за счет свежести надавить на уставшую команду Семака, но у них не получилось.

Претендент точно не заслужил победу

Бывают матчи, в которых «Зенит» откровенно отскакивает, команда везучая. Но петербуржцы были ближе к поражению против «Химок», где дважды попали в створ, чем сегодня против «Спартака», когда имели семь точных выстрелов. А у «красно-белых» ведь был опыт ЦСКА для анализа. Против «Зенита» мало сыграть один хороший тайм. Мало забить один гол. Мало отбиться несколько раз, любой удар издали может стать решающим.

Слишком легко Барриос и Кузяев обеспечивают отборы, Мостовой и Сантос – проходы, а Малком и Вендел – пасы, чтобы безликий «Спартак» после пяти сумбурных замен добрался до заслуженной победы. Всегда приятно, когда выигрывает тот, кто наработал. Сегодня МЮ с контратаками выжал победу над «Арсеналом», хотя мяч чаще был у соперника. А вот «Спартак» Абаскаля не заслужил три очка в домашнем поединке против петербуржцев.

До матча федеральный канал объявил состав хозяев с эмоджи хрюшки. Одно дело, когда фанаты «красно-белых» шутят, используя образ свинки, или соперники без оскорблений. А вот когда так делает официальный вещатель, которому хотя бы видимость нейтральности этично соблюдать, то это прямое неуважение. Но пока никто из преследователей, невзирая на подобные дерзкие выходки, не может отыграться на самом «Зените».

Семак забыл о поражениях москвичам

Что предъявить гостям после московской игры? Ловрен и Родригао почти не подпускали к своим воротам, вынос за выносом. Соболев разок выскочил, но это исключение, а не правило матча. Сантос – красавец, Вендел – футболист для клуба из плей-офф Лиги чемпионов. Малком слишком зависит от настроения и физики, но вместе с Мостовым и Кузяевым сделал все, чтобы «Спартак» не победил в одиннадцатом подряд матче против «Зенита».

Серия Семака без поражений от московских клубов – 18 матчей. Восемнадцать! Претенденты не переигрывают петербуржцев в футбол, даже если оставлять за скобками счет. Посмотрели на ЦСКА с «Зенитом», посмотрели на «Спартак» — не без удачи выигрывал, но уступил. Абаскаль справедливо может указать на количество травм тех, кто нужен на поле, но это не проблемы «Зенита». Семак рационально забирает свое, пусть Кассьерра и Сергеев слабее Азмуна и Дзюбы.