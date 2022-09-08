«Ливерпулю» наказан в Неаполе, а «Бавария» царит в Милане. Насыщенный игровой день в Лиге чемпионов

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сегодня, 01:08

Четыре разгрома и много драм.

Второй игровой день в Лиге чемпионов получился очень разнообразным и богатым на исходы разной степени неожиданности и драматичности. Тут вам и внезапные разгромы, и закономерные победы. Давайте пробежимся по всем результатам.

Разгромы с сюрпризом

Сразу четыре матча из восьми завершились с крупным счетом. Для группового этапа это не является чем-то удивительным. Но если разбираться в каждом случае отдельно, то можно отыскать нюансы. Например, нет ничего фантастического в том, что «Барселона» разнесла «Викторию» из Пльзени со счетом 5:1. Причем каталонцы владели мячом в классическом своем стиле почти три четверти всего игрового времени, а Левандовски показал, что является новым лидером атаки «Барселоны», и ему все равно, за какую команду класть голы пачками. В этот раз он поразил ворота чешского соперника три раза. В Лиге чемпионов это шестой хет-трик для поляка. Только у Роналду и Месси больше – по восемь штук. И Роберт обошел Бензема в гонке бомбардиров ЛЧ . Тоже впереди лишь Роналду с Месси.

Но открыл счет Кесси – уже на 13-й минуте. Этим и задал темп всему дальнейшему действу. На перерыв соперники ушли при счете 3:1 в пользу каталонцев, и у Левадовски уже был дубль. После перерыва «Барселона» только нарастила свое преимущество, забив еще дважды. Всего 20 ударов по воротам нанесли испанцы, больше половины из них пришлись в створ. А у «Виктории» лишь одна из восьми попыток оказалась точной и голевой при этом. «Барселона» явно на ходу. Она выиграла четыре матча подряд с общим счетом 16:2.

Разгром «Аяксом» «Рейнджерс» со счетом 4:0 оказался не таким уж неожиданным. Амстердамцы, несмотря на серьезную распродажу летом, находят всегда в себе ресурсы продолжать играть на высоком уровне. Уж как минимум на фоне шотландского клуба. Поэтому «Рейнджерс» «летел» со счетом 0:3 к 33-й минуте, а во втором тайме «Аякс» ограничился одним голом.

Не так уверенно, но все же стильно на выезде «Спортинг» разгромил франкфуртский «Айнтрахт». Чудо из Лиги Европы образца прошлого сезона уже не работает, и удача не улыбается немецкому клубу. Первый тайм завершился со счетом 0:0, «Айнтрахт» вроде бы атаковал больше, но «Спортинг» оказался в своих атакующих порывах более конкретным и сумел менее чем за 20 минут во втором тайме забить три мяча, устроив «сухой» разгром, на который мало кто рассчитывал.

Но меньше всего, наверное, кто-то ожидал, что «Ливерпуль» — один из фаворитов всего европейского сезона – крупно проиграет «Наполи». «Красные» уступили со счетом 1:4. Более того, на перерыв они ушли при счете 0:3. И это первый раз с 2014 года, когда «Ливерпуль» в первом тайме проиграл с разницей в три мяча. Тут было еще несколько давних «достижений» повторено. Например, всего второй раз в Лиге чемпионов при Клоппе «красные» пропустили четыре мяча и второй раз проиграли с разницей в три гола. Да и вообще четыре мяча в предыдущий раз «Ливерпуль» пропускал в феврале 2021 года – тогда его разгромил «Манчестер Сити». А тут – «Наполи».

Причем нельзя сказать, что результат не по делу. После игры никто из «Ливерпуля» не жаловался на какую-то несправедливость. Все говорили лишь о том, что команде нужно просыпаться и начинать шевелиться, иначе сезон будет провален уже в первой его части. А в игре «Наполи» бил больше и точнее, у него еще было попадание в каркас ворот и нереализованный пенальти. «Ливерпуль» отличался лишь владением мячом, но оно оказывалось «стерильным» и не таким опасным и эмоциональным как порывы итальянцев.

Тонкий баланс

На этом фоне почти незамеченным может остаться победа «Брюгге» над «Байером» со счетом 1:0. А там тоже разворачивалась целая драма, поскольку для бельгийского клуба в Лиге чемпионов любая победа – это событие. А тут есть шанс зацепиться за продолжение турнирной борьбы. И «Брюгге» цепляется. Исход встречи решил всего один мяч Силлы в конце первого тайма при ошибке вратаря «Байера» Градецкого.

Но в целом по игре немцы, конечно, мячом владели больше, били по воротам противника чаще – 14 ударов против девяти. Однако Миньоле оказался надежнее Градецкого и не сплоховал. Ценнейшая для всего бельгийского футбола победа.

В другом матче этой группы тоже развернулась драма, причем еще более яркая. «Атлетико» и «Порту» упорно мучили зрителей игрой на 0:0. Развлечение порой устраивали «драконы», которые явно были нацелены на удары из всевозможных позиций. Они в итоге нанесли 17 ударов против десяти у «Атлетико», но по попаданиям в створ равенство – 3:3.

В конце игры что-то в голову ударило Тареми и он, имея желтую карточку, решил исполнить дельфина в чужой штрафной. Судья показал ему второе предупреждение за симуляцию и отправил восвояси. Поскольку бесед с арбитром и пауз было много – как это водится в играх «Атлетико» — рефери добавил десять минут. И они оказались самыми насыщенными. На 91-й «Атлетико» вышел вперед усилиями Эрмосо и поверил в победу. Но на 95-й минуте с пенальти сравнял счет Урибе. И «Порту» поверил в ничью. Против был Гризманн, который на 100-й минуте все же забил победный для «матрасников» мяч. Надо отметить, что он снова вышел после 60-й минуты. «Атлетико» упорно не желает платить «Барселоне» за Антуана, избегая выполнения неприятного пункта в контракте.

В центре внимания

А центральными поединками, пожалуй, были два. В Англии один из лидеров АПЛ – «Тоттенхэм» — принимал одного из лидеров чемпионата Франции «Марсель», который умудряется в Лиге 1 идти в темпе ПСЖ и не отставать от него. Но французы явно не привыкли к игре в высоком ритме на несколько фронтов. У «Марселя» и в предыдущих сезонах случались провалы при таком рассредоточении.

Тут же провансальцы явно по всем параметрам уступали «шпорам», но упирались долго, пытаясь навязывать борьбу и даже контроль мяча на чужом поле. Облегчил задачу соперникам Мбемба, который в самом начале второго тайма заработал красную карточку. Но даже в меньшинстве «Марсель» долго сопротивлялся. И лишь в конце за пять минут пропустил дважды от Ришарлисона. Дорогая покупка «шпор» начинает себя оправдывать. Интересно, что за весь матч в общем соперники нанесли 27 ударов, и лишь три из них пришлись в створ. У «Тоттенхэма» так и вовсе оба точных попадания оказались голевыми.

Другим матчем в центре внимания было противостояние «Интера» и «Баварии». Но и здесь интриги не получилось. Даже лишенная Левандовски мюнхенская дружина нашла в себе силы, чтобы уверенно и даже на классе разобраться с «Интером», который проиграл три из последних четырех матчей. Роль лидера на себя примерил Сане, который открыл счет в середине первого тайма и заставил Д’Амброзио забить в свои ворота в середине второго.

Сопротивление миланцев было эпизодическим, и они откровенно не понимали, что им делать. В итоге «Бавария» нанесла 21 удар – 11 были точными. А у «Интера» лишь девять попыток при двух точных. И это отражает тот перевес, которым располагали мюнхенцы по игре. Получилось почти как у «Барселоны» с «Викторией». А разница в классе между командами явно не так велика.