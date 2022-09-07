Дежа вю из Лиги 1. ПСЖ обыграл «Ювентус» не без вопросов

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сегодня, 00:41

Помог дубль Килиана Мбаппе.

Что-то из Лиги 1

Первый тайм матча ПСЖ с «Ювентусом» мог и разочаровать. Всех, кроме фанатов парижской команды. Поскольку от встречи с потенциально вывеской центральной в игровом дне Лиги чемпионов доминирование одной команды над другой оказалось неприличным. «Ювентус» почему-то не желал включаться в борьбу и действовал крайне пассивно. Игроки Аллегри передвигались исключительно пешком, а находить комбинационные варианты развития атак не получалось вовсе. За очень редким исключением – отдельные индивидуальные рывки порождали всплески.

На этом фоне ПСЖ выглядел так, словно против него вышел не итальянский гигант, а очередной середняк из чемпионата Франции, которые привыкли получать по 3-5 мячей за матч и со спокойной душой готовиться к следующему туру. Примерно такой темп по пропущенным с ходу взял «Ювентус». Уже на пятой минуте его ворота были поражены Килианом Мбаппе.

А к середине тайма француз оформил дубль, дав понять, что в нынешней атакующей звездной троице ПСЖ именно он – первая скрипка и главная звезда. Ну, и в самоотдаче ему нельзя отказать. Пока Месси исчезал где-то в глубине, ища мяч и разыгрывая его, а Неймар ловил бедра соперников, артистично падая, Мбаппе своей взрывной скоростью заставлял неповоротливых в первом тайме туринцев страдать и чувствовать себя «Тулузой».

Попытки Аллегри

Надо отдать должное Аллегри, который не опустил рук после откровенно невнятного и провального первого тайма. Он на протяжении всей второй половины встречи стремился перестраивать игру, менял схему и методично расшатывал построения противника, пробуя их на прочность в разных формациях. Нельзя назвать неудачным выход Маккенни с начала второго тайма. Американец встряхнул это сонное болото.

Конечно, перевернуть кардинально игру выход Уэстона не смог. Однако довольно быстро именно он отыграл один мяч, вернул интригу и веру в то, что «Ювентус» все-таки окажет сопротивление. Появление Локателли, Де Шильо, Кина – все это служило на разных отрезках второго тайма перестраиванию той схемы и акцентов, с которыми играл «Ювентус». Замены Гальтье служили больше стабилизации игры.

И на отдельных отрезках туринцам удавалось даже перехватывать инициативу, создавая реально опасные моменты. В том числе с участием свежих игроков. Но это все носило временный характер, что явно указывает на некоторую сырость сочетаний и общей организации игры «Ювентуса». Постепенно после каждого перестроения ПСЖ приспосабливался, тратя на это каждый раз разное время, но все же он находил верную реакцию на действия «Ювентуса».

Увеселительная оборона

Рассуждая об игре ПСЖ в Лиге 1 в нынешнем сезоне, мы неоднократно указывали на то, что есть у этой команды при всей звездности состава и внешней внушительности и опасности некое слабое место. Оно находится в обороне. Оно даже представляет собой всю эту самую оборону, точнее, уровень организации игры в ней.

Никак ПСЖ не может отделаться от ощущения своего всемогущества. Это опасное чувство в атаке может приводить к пижонству или лишнему эгоизму форвардов, но в обороне оно порой смертельно. Когда ты думаешь, что твоя команда забьет в любом случае больше, чем способен забить противник.

А тут «Ювентус» еще напомнил команду Лиги 1 в первом тайме. Естественно, последовала соответствующая реакция обороны ПСЖ во втором тайме. Они стали недобегать, недорабатывать, терять концентрацию и цепкость. Недаром после одного из суматошных панических оборонительных действий команды Доннарумма откровенно наорал на защитников. Хотя сам порой подвергается такому же влиянию силы ПСЖ .

Гол Маккенни ведь не только на совести продавленного им защитника, который выбрал не лучшую позицию, но и отчасти на плечах вратаря, который опрометчиво ринулся на выход и не добрался до мяча. И потом еще не один момент был создан «Ювентусом» из-за того, что кто-то в защите ПСЖ терял позицию, действовал невнимательно или недостаточно жестко и цепко.

Нельзя сказать, что защитники ПСЖ невысоки классом или слабы. Когда они собраны, это мощная сила, непробиваемая. Но стоит им уверовать в победу раньше времени – и тут же у соперника появляются шансы на ровном месте. Такое оживление поверженного врага может когда-то дорого обойтись парижанам.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 15 (6) – 13 (4)

Вполне предсказуемый перевес ПСЖ по ударам. Причем основная часть перевеса была наработана во втором тайме. В первой половине, когда доминирование парижан казалось более очевидным, команды нанесли лишь по четыре удара. Причем хозяева дважды попали в створ, и оба попадания завершились голами. А у гостей лишь одна точная попытка. После перерыва ударов стало больше, но и сама игра носила более сумбурный и хаотичный характер. Самым бьющим на поле ожидаемо оказался Мбаппе, у которого шесть попыток. У Неймара – четыре. А среди туринцев больше других на удар был нацелен Костич, у которого три попытки.

Владение мячом (точность передач): 54% (93%) — 46% (92%)

Очень высокий процент точности передач свидетельствует о том, что встречались соперники высокого класса, которые дорожат мячом. Высокий процент характерен для матчей топ-клубов в Лиге чемпионов, но редко превышает отметку в 90 сразу у обоих соперников. А тут такой случай. При этом контролировали мяч чаще парижане. Процент у них то уменьшался, то возрастал, но всегда был лучше. А в первом тайме он вовсе перевалил за 62.