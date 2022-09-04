МЮ шокировал «Арсенал» контратаками. Фернандеш и Рэшфорд – герои матча

1662315859

вчера, 21:24

Пасы-конфетки сломали на «Олд Траффорд» команду однотипного Артеты.

О «Манчестер Юнайтед»

- У тен Хага оригинальная команда. Эрик считает, что результат пока важнее всего остального, хладнокровно отреагировал даже на второй мяч. Тренер понимал, что контратаки не отменяют недочеты в игре МЮ . Но был рад, что Ферндандеш, Эриксен и Рэшфорд козырнули пониманием искусства резкого ответа. МЮ разгадал «Арсенал», а соперник в этом помог. До этого три победы тен Хага были с перевесом в один мяч, сегодня выдохнули, когда увеличили отрыв до двух голов.

- Тренер оставил на скамейке Роналду – впервые в карьере Криштиану остался на лавке в четырех матчах подряд. Также сидел и ждал Каземиро, Эрик не считает бразильца готовым к полным матчам. Зато стомиллионный Антони появился с первых минут, отбегал меньше часа. Тренер рассчитывал, что форма, которую бразилец набрал в «Аяксе», позволит новичку мгновенно доставить проблемы сопернику. Именно вингер забил гол в первом тайме. «Канониры» сбились в кучу, Антони остался без опеки, удобно пробил левой ногой.

- До перерыва прилично держались центральные хавбеки МЮ . Мактоминэй провел сильный первый тайм, хотя во втором не встретил Эдегора. А у Эриксена была блуждающая позиция в схеме «4-2-3-1». Хотя формально датчанин сторожил тройку хавбеков «канониров» с атакующим капитаном Мартином во главе, тен Хаг доверял бывшему лидеру «Тоттенхэма» вылазки в другие зоны. Кристиан включался в атаку, смещался на левый фланг, обеспечивал большинство против Уайта, который вышел справа.

- МЮ чуть-чуть смелее использовал тотальный футбол. Маласия смещался в центр, Далот помогал Антони высоко, не забывая о защите. Санчо сложно записать поединок в актив, но Джейдон и Рэшфорд искали правильные позиции у чужой штрафной. Варан сыграл смелее, чем раньше, а Лисандро не допускал ошибку за ошибкой, когда встречал Жезуса. Конечно, гол МЮ в итоге пропустил, но до перерыва «Арсенал» один раз попал в створ чужих ворот, Де Хеа выручил в красивом прыжке.

- Хозяевам сложно сыграть целостный поединок. Забивали дважды, когда до этого владел преимуществом «Арсенал». И пропустили гол, который отменили арбитры, когда сами пытались прижать «канониров». После перерыва хватало лишних пауз, гости действовали увереннее. Стало заметно, что если хозяева будут опускать линию защиты под давлением, то доиграются. Надолго МЮ с голландскими перемещениями не хватает, но выручил дубль Рэшфорда. У Маркуса также голевой пас, но тут ценнее передачи Фернандеша – на англичанина и на Эриксена перед третьим мячом.

Об «Арсенале»

- Матч на «Олд Траффорд» проиграл Артета. «Арсенал» с Локонга в центре не был готов к контратакам соперника. Хавбек не успевал, грубил. Джака тоже не мистер Надежность. Кроме проблем в середине, «канониры» огорчили тем, что не подготовили запасной план на случай, если Жезуса вытеснят за пределы штрафной площади, лишат «Арсенал» большого количества качественных шансов. Молодой тренер переоценил серию из пяти побед.

- Фанаты лондонцев могут вспомнить, что классная разрезающая передача на Мартинелли привела к мячу в ворота Де Хеа. Вот только чуть раньше Эдегор со спины атаковал Эриксена. Была борьба, арбитра позвали смотреть повтор – норвежец руками немного подтолкнул датчанина в спину. Контакт викингов сохранил нули на табло, позволил МЮ ответить.

- Поначалу Артета влиял на настроение МЮ гибридной схемой. При переходе к атакам за счет универсальности Уайта переходили на схему «3-4-3», причем иногда Эдегор уходил на правый край, а в иных эпизодах Зинченко и Сака занимали места латералей – располагались высоко. Игра после отмененного гола Мартинелли стала медленной, «канониры» выжидали ходов хозяев поля, а «дьяволы» боялись сильно открываться, чтобы не поймать еще одну контратаку, ведь увидели, что соперник изобретательный.

- А дальше выиграла сеньора Реализация. Важнейший фактор в поединке – меткость. МЮ пробил в створ 6 раз, имея всего 9 попыток, а гости создали 15 атак с ударами, а потревожили Де Хеа лишь дважды. Одна атака по центру стала голевой – Сака сравнял счет. Но обратите внимание, как плохо Артета отреагировал на шанс выиграть. Три замены случились, когда гости уже проигрывали, а надо было освежить игру до мяча Рэшфорда. Вот когда могли задавить МЮ , перевернуть игру в свою пользу, оформить победный камбэк.

- «Арсенал» пропустил пять сезонов в Лиге чемпионов подряд, поскольку никак не может собрать команду, которая не играет сериями, а планомерно набирает очки, когда можно. Сегодня точно нельзя сказать, что «канониры» во всех фазах были плохи, но они самонадеянно подошли к работе в обороне против футболистов объективно не низкого уровня. Конечно, Рэшфорд не часто радовал МЮ в последнее время, но убегать к воротам умеет. А Эриксен и Фернандеш чувствуют геометрию атак, большие диспетчеры.

Цифровое измерение матча

6:2 – счет по точным ударам. Зря Артета, который отпустил Обамеянга и Ляказетта, не потребовал летом подвезти второго приличного нападающего. Торговались с «Шахтером» за атакующего хавбека Мудрика, взяли 19-летнего Маркиньоса — вингера, но нужен был именно центральный нападающий. Жезус не задержался в «Манчестер Сити», поскольку не готов играть стабильно. Красноречив счет по явным голевым моментам – 5:2 в пользу МЮ .

12.1 – 6.9 – разница в интенсивности высокого прессинга. Важный показатель, поскольку объясняет, почему «Арсенал» не выигрывал подборы. Есть еще одна забавная деталь, по возвратам мяча Каземиро, который вышел на восьмидесятой минуте, равен Джаке, а также выше других центральных хавбеков, вышедших в основе. МЮ сражался, чтобы выиграть, «Арсенал» ждал ошибку соперника, но не дождался второй и третьей.

21:6 – счет по выносам от ворот. «Манчестер Юнайтед» специально упростил игру. Тен Хаг отказался от попытки меряться силами хоть с «Лестером», хоть с «Арсеналом». Надо просто набирать по три очка, а когда команда будет в лучшем состоянии, Роналду, Антони и Каземиро в форме, можно рисковать и уверенно работать первым номером хотя бы отрезками.