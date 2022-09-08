Спаллетти не приковал себя к воротам и разнёс «Ливерпуль». «Наполи» — очарование старта сезона

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сегодня, 12:56

Кварацхелия, Зелински и Ангисса – герои недели.

«Наполи» играет для публики

Футбол о мечтах, поэтому Джованни Симеоне, подменивший по ходу матча травмированного Осимхена, так эмоционально отреагировал на дебютный гол в ЛЧ . Полжизни назад Симеоне сделал татуировку на запястье. В тринадцать лет отец и мать не понимали, зачем ребенок набил изображения мяча из эмблемы Лиги чемпионов. Джованни вырос, не оказался в большом клубе сразу, чтобы в возрасте Холанда собирать голы в ЛЧ . Лишь теперь татуировка Симеоне дождалась своего часа.

Весь «Наполи» — герои недели. В родных лигах сильно играют «Бавария», ПСЖ , «Манчестер Сити», «Барселона» и «Реал». Стандартный набор знаменитостей. В Испании симпатично держится Эмери с «Вильярреалом», пока календарь к этому располагает. Во Франции внимание привлекает Тудор с «Марселем». В Англии есть «Арсенал» и «Тоттенхэм» в первой тройке, а «Брайтон» на четвертом месте. Но все эти клубы по разным причинам уступают «Наполи» в номинации «Очарование старта сезона».

Хотя бы потому, что никто пока не выносил «Ливерпуль» со счетом 4:1, не забив с пенальти и в опустевшие без вратаря ворота. Видна синергия трибун и грузина Кварацхелии, новичка из «Фулхэма» — камерунца Ангиссы, и поляка Зелинского. Последний получает удовольствие от коллективного успеха, настоящая солидарность на поле помогла выиграть много единоборств, нивелировать попытки «Ливерпуля» прессинговать высоко и огорчить не только Джо Гомеса.

Понятно, что позже победы никуда не денутся от «Ливерпуля». Клопп прав, что блестящую игру «Наполи» дополнили подарки англичан. Но на первом плане именно итальянская команда. У хозяев нет латералей мирового класса, как Александер-Арнольд и Робертсон. Нет в защите такой глыбы, как ван Дейк. Не может быть центральных хавбеков уровня Фабиньо, «Наполи» игрок такого класса не по карману. Но хозяева остановили Салаха – очередной успех в сдерживании египтянина в новом сезоне, и развили много роскошных атак. У Кварацхелии, Зелинского, Осимхена и Ангиссы выдался роскошный матч.

Спаллетти прикрыл потери

Только психопаты не считаются с потерями, потому что не понимают чужое горе. Если бы Лучано вышел к почтенной публике с заявлением, что «Наполи» ничего не потерял и не потеряет после ухода Кулибали, Фабиана Руиса, Оспины, Мертенса и Инсинье, то его стоило сразу отправить к врачам. Одновременно удивляет скопированная из криминального мира привычка придираться к словам и формулировкам. Лучано в мае шутил, что прикует себя к воротам, если продадут Кулибили.

Он не должен подавать в отставку из-за решения Де Лаурентиса, а те слова — часть длинного комплимента лидеру обороны, который и за пределами поля многое значил для «Наполи», готов был подать руку помощи напарникам и тренеру. Свой человек, проверенный годами. Таких нельзя предавать. «Нельзя купить готового лидера», — так тогда свою мысль о Кулибали сформировал Спаллетти. А дальше тренер потерял пятерых человек с опытом и умением взять игру на себя. Многие команды после такого развалили бы.

«Наполи» не застрахован от жутких ошибок. Например, с Кейлором Навасом в воротах было бы спокойнее. Но у костариканца возникли проблемы в отношениях с ПСЖ , поэтому не получилось обменять Фабиана Руиса на голкипера, побеждавшего в Лиге чемпионов. Также очевидно, что Кулибали намного выше классом, чем прилежный кореец Мин-Жае из «Фенербахче». Ким недавно в Европе, но порадовал подготовкой. В отличие от «Ливерпуля», ведь Робертсон прав.

Наперед зная, что в Неаполе на стадионе «Диего Марадоны» будет сложно, англичане надеялись, что хозяевам с Меретом, Оливерой и Лоботкой не хватит класса. Жестко ошиблись, могли проиграть 6:1. «Наполи» тоже ошибался, иначе не бывает, когда соперник такой грозный. Но без выдающихся мастеров, вроде Кулибали и Инсинье, осталась команда, настоящий коллектив. Морально южане идеально готовы к сезону, а стиль рывками им подходит не хуже, чем ураганному Хвиче.

«Адзурри» выгрызают успехи

Тот же «Тоттенхэм» значительно мощнее по составу. Конте набрал резерв, поэтому Ришарлисон огорчил симпатичный «Марсель». «Наполи» же может дома сыграть вничью с «Лечче», а потом в матче против «Лацио» работать на иных оборотах. Не реализовали парочку симпатичных моментов, но заставили команду Сарри в Риме много бегать без мяча. Неаполитанцы почти не браковали передачи, нанесли 7 ударов в створ, хотя реализовали лишь два, промахов много.

Против «Ливерпуля» команда Спаллетти уже сама работала без мяча, но нанесла девять ударов по воротам фаворита из АПЛ . «Наполи» не порадовал Лучано реализацией – Осимхен не переиграл Алиссона с точки, а затем Кварацхелия не сумел пробить в пустые ворота, ван Дейк вынес мяч. Но красота, с которой «Наполи» пользовался лимитированным игровым временем, уверенность мастеров в себе поражает. Играли в свой футбол, невзирая на соперника.

Легкой прогулки не будет. Впереди «Милан» и «Рома», а в Лиге чемпионов ключевые матчи против опасного «Аякса». Но у «Наполи» есть вкус, характер и возможность реализовать задуманное. Причем не только у чужих ворот. «Наполи» не играет в защите так, как «Атлетик» из Бильбао, но в топ-5 только у «Манчестер Сити» из самых богатых клубов мира показатель xGA лучше. Учитываем также, что Кварацхелии на стол поставили хинкали из парочки средних защитных линий.

Разгромы старта сезона не определяли готовность, но вот вынести «Ливерпуль» — достижение. Учитывая, как сложно быть тренером «Наполи» — работа с Де Лаурентисом вряд ли приносит много удовольствия, надо отдать должное Спаллетти. Многие наставники, потеряв таких сильных мастеров, как «Наполи», списали бы стартовые неудачи на кадровую ситуацию. Лучано не стал ныть, а поверил в тех, кто этого заслуживает. Понятно, вряд ли «Наполи» хватит сил на сезон на одном дыхании.

Но душевность у этой команды уже не заберут. Желаем Кварацхелии дальше получать удовольствие от футбола. Всегда приятно смотреть на команды, которые кайфуют от создания моментов. Автоматичные чемпионы, вроде «Манчестер Сити» и «Баварии», поражают мощью и подготовкой. За ними толпы идут по праву силы, как за авторитарными лидерами. Но по уши влюбляются новообращенные фанаты чаще в таких революционеров, как «Наполи».

А все остальные наслаждаются процессом, ведь матч в Неаполе для антологии, объясняющей интерес к футболу у миллиардов людей. Вдохновляющий и жизнеутверждающий матч, невзирая на некую комичность – «Ливерпуль» порой ошибался карикатурно, словно великан в реслинге, но все компенсировали искренние улыбки на трибунах. Сегодня Неаполь проснулся довольным жизнью, а это уже немало.