«Химки» и «Урал» не главные разочарования сезона в РПЛ. Чемпион в номинации – «Локомотив»

1662371537

вчера, 12:52

Проиграли дома «Ахмату» в большинстве.

Именно так выглядит команда без тренера

В марте 2015-го «Гамбург» уволил Циннбауэра, устали проигрывать. Шли в опасной близости от зоны прямого вылета, опережали «Фрайбург» на три очка. «Динозавры» проиграли 12 матчей в двадцати пяти турах. Молодой наставник получил шанс после работы со вторым составом после отставки Сломки, но лучше не стало. Примечательно, что Циннбауэр за семь лет не нашел себе работу в Германии.

Тренировал «Санкт-Галлен», уезжал на пару лет в ЮАР . Затем Йозефа притащили в Москву, хотя знали, что это не аналог Тедеско. Но кто у «Локомотива» главный? Марвин Комппер – 37-летний бывший футболист без лицензии, которому нельзя представляться главным, или его коллега. Как можно доверить полную перестройку и омоложение людям без опыта?

Циннбауэр не сыграл решающую роль в вымирании «Динозавров» из Гамбурга, но именно такие безликие наставники – причина, почему великий клуб впервые покинул Бундеслигу. Причем оцените ироничность бытия. Если «Фрайбург» за семь лет проанализировал недочеты и на первом месте в Германии, то «Гамбург», невзирая на исторический статус, до сих пор во второй лиге.

«Локомотив» хочет, чтобы встреча с Циннбауэром довела до вылета? Конечно, учитывая слабость аутсайдеров РПЛ , а также читаемые проблемы с финансированием в ближайшие годы, «железнодорожники» вряд ли развалятся. Но все возможно, если нет игры и четкого понимания, будет ли финансирование прежним. А еще совсем непонятно, хотят ли ведущие футболисты оставаться.

Лидеры «Локомотива» жалеют, что не уехали

Когда агент, которому обещали огромную комиссию, советует приличному иностранцу приехать в РПЛ , то занимается пропагандой. Москва – второй Берлин, деньги будешь грести лопатой. Чемпионат сильнее, чем кажется. Ну да, нет еврокубков, но разве в своей Бразилии (Сербии, Нидерландах, Франции – подставить нужное название) постоянно бегал в плей-офф серьезных турниров?

Футболист соглашается, ведь обещают победы. А получает унизительные поражения. «Локомотив» из 9 матчей сезона выиграл в двух. В Кубке России проиграли «Пари НН», пропустили два гола от двадцатилетнего центрального защитника. Против «Ахмата» дома сначала не повезло – перед голом Конате совершил фол по неосторожности против Магкеева, а потом дважды подфартило.

Во-первых, Конате придумал две желтые. Во-вторых, Миранчук нарисовал пенальти, никто его за руки не хватал и в спину не толкал. Вместо игры с мячом Антон подставлялся и падал. Рефери Турбин ошибался в две стороны, но не в его власти было отменить гол Садулаева, забит по правилам. Матч, в котором Едвай, Камано, Керк, Митай и Раконьяц глотали пыль, наталкивает на вопрос.

Захотят ли лучшие футболисты из этого списка дальше играть за «Локомотив»? Иностранцы уже зимой могут уехать, а не тратить время на борьбу за выживание. Готовы ли Цорн и владельцы клуба к оттоку легионеров? Судя по подписаниям (вроде Игнатьева вместо Кухты) вряд ли легко компенсируют нехватку кадров в случае потери легионеров.

Комппер и Циннбауэр не изучают соперников

Надо ценить чужую стратегию, чтобы ее разрушить. А теперь смотрим на «Локомотив». В семи матчах из восьми в РПЛ схема была «4-2-3-1». При этом всем агрессивным («Зениту», «Краснодару» и «Ахмату») проиграли. Еще повезло, что Марадишвили выдумал бисиклету против «Ростова», хотя Карпин не заслужил такую развязку. А вот Комппер и Циннбауэр, хотя обыграли бедовые «Химки» и «Оренбург», заслужили все эти переломы во вторых таймах.

В Санкт-Петербурге Баринов и компания толково отбивались до 63-й минуты, но гол Вендела все развернул. Через семнадцать минут горели 3:0, а в добавленное время пропустили еще дважды. С «Краснодаром» на 77-й минуте счет был 0:0, а по ударам в створ «Локомотив» вел. Что было дальше? Упустили Рамиреса, который забивает раз в сто лет, а затем позволили Олусегуну дважды убежать к воротам в самом конце игры, снова провал тренерского плана Б.

Немцы дают оппонентам время, чтобы подстроиться. Не у всех хватит класса, но даже нестабильный «Ахмат» теперь выше в таблице, чем богатый московский клуб. Талалаев посмотрел, часто немцы сняли Карпукаса и выпустили Раконьяца – второго форварда по амплуа, и понял, что даже в меньшинстве можно сыграть на победу, если отдать сопернику мяч, но быть эффективными. Шелия выручил «Ахмат», но и у чужих ворот гости выжали максимум.

Наивность немцев уничтожает перспективы

Циннбауэр поблагодарил Цорна, что подписал Игнатьева. Лизоблюдство не помогает, стоило отругать менеджера за выбор нестабильного Ивана, который забил в одном матче столько же, как в предыдущих двух сезонах. Селюк даже обвинил команды в сговоре. Не факт, что Иван продолжит забивать. А если и так, то против тотальных аутсайдеров, чем в решающий момент. Немцы делают вид, что все развивается по плану.

А это не так. Ведь когда Николича уволили, то «Локомотив» шел в двух очках от второго места, ему вменяли, что не идет в зоне ЛЧ . Сегодня до второй строчки восемь пунктов, а сами набрали девять. Немецкие тренеры принимают невероятно наивные решения. «Локомотив» в большинстве с «Ахматом» выпустил пять форвардов, поскольку Антон Миранчук, Керк, Камано, Игнатьев и Раконьяц – нападающие.

Один Баринов не мог справиться со всей работой без мяча. С учетом, что в обороне у «Локомотива» два полузащитника. Тикнизян не обладает разрушительными характеристиками, которыми можно хвастаться, терял позицию на левом фланге. Хавбек Магкеев вынуждено стал центральным защитником, ведь 19-летний Мампасси допускал невероятные ляпы. Станислав хорош с мячом, а без него не очень.

На новичков потратили больше 50 млн евро

Скоро пройдет треть сезона, а у «Локомотива» можно похвалить лишь Худякова. Бедняга встретил 40 ударов, взял пенальти. Ему далеко до Сафонова по проценту отраженных выстрелов, но дело не в уровне юного вратаря, а в позициях, с которых наносят удары. «Локомотив» пропустил 15 голов, на один меньше, чем разваленные без Юрана «Химки». По качеству чужих моментов москвичи сейчас хуже «Факела».

Можно упасть ниже, до зоны стыковых матчей два пункта. Будут победы, но не в результате тренерской работы, а лишь потому, что футболистам станет стыдно после «Ахмата» проиграть в Воронеже и «Спартаку». Хотя и такое возможно, ведь «Локомотив» — слабейший из грандов РПЛ . По собственной вине, ведь деньги на усиление выделили. Раздали за полтора трансферных сезона свыше 50 млн евро.

Из новичков лета Фассон в лазарете, а Митаю 19 лет. Трансфер Раконьяца полгода назад оценивали в пятьсот тысяч, что не помешало «Локомотиву» отдать за него в пять раз больше. Понятно, уход легионеров и травма Жемалетдинова сказались. Но дайте этот состав толковому тренеру – прибавят. Дожили до того, что Сёмин не может смотреть матчи «Локомотива», с немцами справиться с накрывшим клуб кризисом будет сложно.