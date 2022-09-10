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В соцсетях Роналду начали называть «Агент 007». У него нет голевых действий

сегодня, 10:18

Болельщики начали шутить над нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду из-за его серии без результативных действий.

В соцсетях фанаты называют португальца «Агент 007». За 7 матчей в составе «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне у Криштиану 0 голов и 0 результативных передач.

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25 августа
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Все комментарии
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 13:50
Не издевайтесь над стариком...
Baggio R.
Baggio R. ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 13:05
Так его ещё в Мадриде начали освистывать, когда за Реал играл.
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 12:58
Ахаххахахаххаахха
амурец
амурец
сегодня в 12:53
Сдается мне Роналлу вообще не хочет играть за МЮ
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 12:40
Чего проще - сказать всему миру, что пора мне в Китай или МЛС. Так нет же! Своими же действиями делает из себя посмешище. Уходить надо вовремя. При всём уважении к Криштиану...
Байкал-38
Байкал-38 ответ Gelious (раскрыть)
сегодня в 11:45
Кто его не отпускает то?
Он просто нафиг никому не нужен, его уже кому только не предлагали.
А если нарцисс не хочет играть за МЮ, то пусть разрывает контракт и платит неустойку. А то вон какая цаца и уйти хочет и денег ещё с этого срубить.
Он же богатый гей (сам об этом говорил) может себе позволить, но он жадный до денег.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 11:39
В России есть команда 07, вот теперь и игрок появился 007.
Gelious
Gelious
сегодня в 11:38
А чего от него хотят, если он не хочет играть за клуб, а его не отпускают? Он приходил к иному тренеру и к иной стратегии клуба. Насильно мил не будешь. Играть обязан, МЮ имеет право не продавать. Но в 38 лет без вообще всякой мотивации чуточку сложно будет что-то полезное делать. Уверен, Тен Хаг не против продажи, но Глейзеры слишком жадные
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:02
Ещё три матча и станет агентом Литр.
Дима Логинов
Дима Логинов ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 10:58
Количеству секретных агентов в МЮ позавидует любая разведка мира)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 10:56
Купленный за сто лямов Санчо в прошлом сезоне тогда должен был быть агент 0020)
Дима Логинов
Дима Логинов
сегодня в 10:52
Роналду срочно нужно менять свой лейбл CR7 на CR007.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 10:51
Все еще наладится.
Бoрат
Бoрат ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 10:50
У нас в России есть свой супергерой - Агент 43
В миру более известный как Акинфеев Игорь
Elliada
Elliada
сегодня в 10:42
Ничего. В следующем матче получит повышение. Агент 008
cska1948
cska1948
сегодня в 10:41
Уходить из спорта надо когда трибуны тебе аплодируют, а не когда тебя освистывают...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 10:38, ред.
Болельщики ? Простые лузеры.
3_DEIVID_5
3_DEIVID_5 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 10:37
Но уровень ЦСКА про Наташек уже ни чем не перебить.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 10:32
Сдулся Рон окончательно
008Maximus
008Maximus
сегодня в 10:27, ред.
Опять Португальская газета "Криштьянка" в эфире
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:26
Рон только в начале блестящей карьеры. Пенсионера.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 10:24
Новости, которые мы заслужили.
Автор не Элайда случаем?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:20
Тролят не хуже Спартака!
Гость
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