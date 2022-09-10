В соцсетях Роналду начали называть «Агент 007». У него нет голевых действий

Болельщики начали шутить над нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду из-за его серии без результативных действий.
В соцсетях фанаты называют португальца «Агент 007». За 7 матчей в составе «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне у Криштиану 0 голов и 0 результативных передач.
Он просто нафиг никому не нужен, его уже кому только не предлагали.
А если нарцисс не хочет играть за МЮ, то пусть разрывает контракт и платит неустойку. А то вон какая цаца и уйти хочет и денег ещё с этого срубить.
Он же богатый гей (сам об этом говорил) может себе позволить, но он жадный до денег.
Он просто нафиг никому не нужен, его уже кому только не предлагали.
А если нарцисс не хочет играть за МЮ, то пусть разрывает контракт и платит неустойку. А то вон какая цаца и уйти хочет и денег ещё с этого срубить.
Он же богатый гей (сам об этом говорил) может себе позволить, но он жадный до денег.
В миру более известный как Акинфеев Игорь
В миру более известный как Акинфеев Игорь
Автор не Элайда случаем?
Автор не Элайда случаем?