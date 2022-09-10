В соцсетях Роналду начали называть «Агент 007». У него нет голевых действий

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сегодня, 10:18

Болельщики начали шутить над нападающим «Манчестер Юнайтед» из-за его серии без результативных действий.

В соцсетях фанаты называют португальца «Агент 007». За 7 матчей в составе «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне у Криштиану 0 голов и 0 результативных передач.