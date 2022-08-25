«Факел» сообщил, что все билеты на матч против «Спартака» проданы

Пресс-служба «Факела» сообщает, что все билеты на матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака» проданы.
«Центральный стадион профсоюзов» (домашняя арена «Факела») вмещает 21 793 зрителя.
Пресс-служба «Факела» сообщает, что все билеты на матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака» проданы.
«Центральный стадион профсоюзов» (домашняя арена «Факела») вмещает 21 793 зрителя.
Это в Спартаке ищут заговоры!!!
Кстати а где ты потерялся когда я тебе регламент чемпионата в подтверждении своих слов привёл?
Что сказать сразу нечего, только слова про заговор нашлись?!!!
Это в Спартаке ищут заговоры!!!
Кстати а где ты потерялся когда я тебе регламент чемпионата в подтверждении своих слов привёл?
Что сказать сразу нечего, только слова про заговор нашлись?!!!
А по той бучи, что Спартак поднял, стоит ждать.
Надеюсь правоохранители пресекут нечто подобное.
А по той бучи, что Спартак поднял, стоит ждать.
Надеюсь правоохранители пресекут нечто подобное.