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«Факел» сообщил, что все билеты на матч против «Спартака» проданы

сегодня, 17:10
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак27.08.2022 в 17:30 Не начался

Пресс-служба «Факела» сообщает, что все билеты на матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака» проданы.

«Центральный стадион профсоюзов» (домашняя арена «Факела») вмещает 21 793 зрителя.

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Все комментарии
makkie
makkie ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 20:40
Ты вначале сам разберись в регламенте, а не тупо кидай ссылки. Чёрным по белому сказали, что будут пускать болельщиков в атрибутике на Северный сектор. Что тебе еще нужно? Никто никого отсаживать не будет, тем более на стадионе в Воронеже и так 20 тысяч мест вместо 36 тысяч установленных.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 19:19, ред.
Я заговоры?
Это в Спартаке ищут заговоры!!!
Кстати а где ты потерялся когда я тебе регламент чемпионата в подтверждении своих слов привёл?
Что сказать сразу нечего, только слова про заговор нашлись?!!!
makkie
makkie ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 18:32
А ты уже всюду заговоры ищешь?
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 18:19
Главное, что бы провокаторов не было!!!
А по той бучи, что Спартак поднял, стоит ждать.
Надеюсь правоохранители пресекут нечто подобное.
112910415
112910415
сегодня в 18:12
хороший, шумный будет стадион
Frosty777
Frosty777 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 17:58, ред.
Ну конечно, сложный! Только против Спартака выходят как на последний бой, не знаю почему так (толи себе что то хотят доказать, толи подгадить, толи ещё что то)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 17:55
Ожидаем, что у спартака будет сложный матч.
bbc54q38fdcy
bbc54q38fdcy
сегодня в 17:32
Ничего удивительного
Ironigor
Ironigor ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 17:31
Заслужили своей игрой. 👍😉✊️
sv_1969
sv_1969 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 17:26
Там всегда интерес был такой! Как и у Вас!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:21, ред.
Факел молодцы. Хороший футбол показывают и соответственно интерес к игре команды повышенный.
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