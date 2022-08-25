«Факел» сообщил, что все билеты на матч против «Спартака» проданы

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сегодня, 17:10

Пресс-служба «Факела» сообщает, что все билеты на матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака» проданы.

«Центральный стадион профсоюзов» (домашняя арена «Факела») вмещает 21 793 зрителя.